Po žíznivé Dádě model Třeštíkové. Bubílková parodovala nevhodný outfit

Nahoře kus plavek, dole sukně z kanafasu a spojení slov Třešť a Třeštíková stačilo k tomu, aby moderátorka a satirička začala konat „Potřebovala jsem styl trošku na plovárnu, trošku do fitka a trochu sado maso. Největší problém byl se sukní. Takový kanafas v Třešti na zámku nemají. Hrábla jsem do vlastních zdrojů a model à la Třeštíková byl na světě,“ řekla Zuzana Bubílková.

„Vyřešila jsem i kruh do nosu. Dělám náhrdelníky z korálků a kruhový komponent jsem našla. Tetování jsem si na břicho namalovala sama tužkou na obočí. Nešlo to pak smýt, ještě teď ho tam mám,“ smála se moderátorka, která neváhala a po slavnostním červeném koberci před vchodem zámku Třešť zapózovala stejně, jako známá spisovatelka na tom karlovarském.

Zuzana Bubílková zauvažovala, jestli se Radka Třeštíková takto oblékla na červený koberec záměrně. „Ona to určitě věděla, že udělá rozruch. To by se pak několikrát neomlouvala. Ale jak jinak chcete, aby si vás všimli? Dneska musíte šokovat a to přesně Třeštíková udělala. Dneska i babičky v zapadlé vísce vědí, že je Třeštíková spisovatelka. Přesně jako minulé roky Jitka Čvančarová, ta přijde s výstřihem, že omdlévají chlapi i ženské a všichni si to pamatují. Já jsem v životě nic takového neviděla, zejména ne na sobě,“ míní.

Radka Třeštíková na MFF KV (Karlovy Vary, 1. července 2022)

Bubílková ovšem zdůraznila, že Radku Třeštíkovou rozhodně nechtěla zesměšnit. „Takové okamžiky jsou koření festivalu a na ně by, podle mého, měli satirici reagovat. Tak jsem to udělala,“ dodala moderátorka, která nedávno na sociálních sítích pobavila narážkou na nehodu a pití Dagmar Patrasové, na což zareagovala i herečka.

Spisovatelka Radka Třeštíková šokovala ve Varech svým nevhodným outfitem, který předvedla v den zahájení filmového festivalu. Za zvolený model se později omluvila pořadatelům v příspěvku na Instagramu. „Nedodržela jsem předepsaný dress code a přijímám za to veškerou zodpovědnost. Ve svém životním nastavení ‚dělám si, co chci‘ jsem trochu zapomněla na to, že každá jednotlivost, každý jeden dílek je něčím ohraničený,“ vysvětlila.

„Ano, já jsem tu hranici překročila, navzdory tomu, jak příjemně se cítím, když se občas ‚urvu‘, a jak moc jsem přesvědčená o tom, že každý z nás by se čas od času urvat měl. Cítím to. Vnímám to. Budu si to pamatovat. Omlouvám se,“ dodala Třeštíková.

2. července 2022