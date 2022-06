Mám žízeň jak Dáda, napsala Bubílková. Patrasová zareagovala

„Byla jsem si zaběhat v Kunratickém lese. Po běhu mám žízeň jak Dáda,“ napsala Zuzana Bubílková ke svým fotkám v plavkách, na kterých se osvěžuje nealkoholickým pivem.

Na narážku zareagovala po nějaké době i Dagmar Patrasová. „Cože?“, napsala do komentářů k příspěvku. „Že moc leješ,“ odepsal vzápětí herečce jeden z uživatelů.

U fotografií se okamžitě rozjela diskuze fanoušků, kteří považují narážku Bubílkové za velice vtipnou s dalšími, kterým připadá naopak dost pod úroveň.

„Takhle primitivní komentář bych od paní Zuzany tedy nečekala,“ napsala jedna ze sledujících. „Máte zapotřebí se zviditelnit skrze nešťastnou nemocnou ženskou? Co třeba se zviditelnit prací? Zrovna tak bych já mohl napsat, že jsem za zenitem jako Zuzanka,“ píše další uživatel Instagramu.

Našlo se ale i mnoho těch, které hláška upřímně pobavila. „Uctivá poklona a klobouček, to se vám povedlo.“ „Škoda, že se toho nedožil pan Šimek. To by bylo v televizi veselo. Bravo, Zuzano.“ „Trefa do černého. Jste královna vtipu,“ myslí si další.

Zpěvačka a herečka Dagmar Patrasová koncem května opět bourala, tentokrát do zaparkovaného auta a betonových zábran nedaleko svého domu. Podle policie odmítla dechovou zkoušku.

Herečka měla blízko svého bydliště na Vinohradech nehodu i na Vánoce 2018. Roli v ní hrál alkohol. Při orientační dechové zkoušce jí naměřili 2,5 promile. Herečka přitom rázně popřela, že by pila. Až později přiznala, že byla v době nehody pod vlivem alkoholu, čehož lituje.

„Ano, pila jsem. A přiznávám, že jsem pila hodně. Byla to jedna z největších pitomostí, které jsem v životě udělala. Nevím, jak mě mohlo napadnout řídit po flámu,“ řekla Patrasová v lednu 2019. Kuriozitou bylo, že policisté díky bouračce zajistili dalšího účastníka nehody, mezinárodně hledaného Ukrajince.