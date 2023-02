Když si začnete v humoru dávat bacha, je konec, říká Ondřej Sokol

Slovy filmové kritičky Mirky Spáčilové: „Někdo umí dobře bavit, někdo dobře hrát. Ale sotva by kdo uvěřil, že člověk, který vyhrál cenu Týtý pro osobnost televizní zábavy a moderuje snad už vše kromě alpského lyžování, stvoří nejzajímavější postavu seriálu Devadesátky. Bavit Na lovu je hra; být loven je kumšt. Takže za mne spíše Kořist roku.“

„Zakládám si na tom, že se pokouším mít umělecký život pestrý. Všechno co dělám je trochu jiná kategorie a nedá se říct, co je těžší nebo zábavnější. Zábavu si užiju i při natáčení Devadesátek a naopak dokáže být náročné i natáčení Na lovu... Ta šíře mi přijde občerstvující. Od jednoho si odpočinu u druhého. Vlastně se děsím rutiny. Když ji někde začnu cítit, mám až panické stavy,“ komentuje Ondřej Sokol v pořadu Rozstřel na iDNES.cz své nastavení.

Jako herec na sebe loni upozornil kromě zmíněných Devadesátek také ve vánoční pohádce Krakonošovo tajemství. Ani tentokrát jej však nepotkala role prince. A tak si bude muset k „vysněné roli“ trochu dopomoct sám. Jak jinak než společně s letitým kamarádem a kolegou Martinem Fingerem.

„Oba nás mrzelo, že jsme nikdy nehráli prince. Přišlo nám však perverzní, abychom je hráli vážně, a tak jsme vymysleli, že jak se vždycky v pohádkách na plesech hledá ženich a je tam víc adeptů, tak že tam jsou i takoví ti idioti, kteří podobné akce objíždějí jen kvůli pohoštění a šanci něco uloupit. A to budeme my,“ vysvětluje. Scénář pro Sokola s Fingerem napsala režisérka Beáta Parkanová, která už oba režírovala ve svém filmu Slovo.

Než se tak ale stane, čekají Ondřeje Sokola jiné role, nejnověji se diváci mohou těšit na komedii Buď chlap, kde ztvárnil postavu bývalého mariňáka, který v Tatrách vede výcvikový tábor.

„Byl jsem tou nabídkou trochu překvapený. Nepřijdu si vyloženě jako archetyp mariňáka... Pak se ale časem ukázalo, že ten člověk je vlastně idiot. Tam už jsem mu blíž... a nakonec jsme zjistili, že je to ještě kretén a podvodník, takže jsem pro tu roli prakticky stvořen,“ vtipkuje Sokol.

Limity není těžké rozpoznat

Humor, nadsázka a sarkasmus jsou konec konců jedním z jeho hlavních pracovních nástrojů. Co pak říká na to, když se je někdo snaží cenzurovat, komentuje slovy: „Svoboda slova je jedna z nejdůležitějších svobod, které máme. Tu bych nerad viděl omezenou.“

Limity však podle něj humor v mnoha ohledech má. „A myslím, že jsou celkem jasně rozpoznatelné. Zvlášť v dnešní době. Člověk má dodržovat nějaké základní lidské hodnoty. Na druhou stranu k humoru patří jízda na hraně a má upozorňovat na mantinely, které se třeba utahují víc, než by měly. Ricky Gervais to dělá výjimečně. Když si pak začnete v humoru dávat bacha, je to jeho konec,“ vysvětluje.

V současnosti Sokol zkouší nové představení v Divadle Bolka Polívky a natáčí na Slovensku pořad Superlov. Televize Nova by jej měla uvést v březnu a podle Sokola je tato „večerní varianta mimořádně dobrá“.

„Bál jsem se, že se soutěžící před davem uzavřou, protože jsou tam asi tři stovky diváků. Lidé do toho ale naopak šli otevřeně a byli komunikativní,“ prozrazuje.