Odchod z Ulice mě mrzí. Má postava neumře, třeba se jednou vrátí, doufá Rusevová

„Nerozhodla jsem se úplně sama odejít, ale nějak to přijímám. Je mi to líto, ale může to být zase cesta, jak se posunout někam jinam a možná je to zdravé,“ vysvětluje dál. „Vlastně to je po vzájemné domluvě a všechno probíhá v dobrém a dobrých vztazích. Já mám Ulici ráda a jsem jí vděčná za mnoho, protože mě zviditelnila a mnohé jsem se tam naučila. Byl to pro mě jenom přínos,“ dodává.

V roli Venduly Maříkové teď Anežka Rusevová ještě nějakou dobu bude, než se úplně rozloučí. „Ta postava nicméně neumře, mi bylo řečeno. A ani se neodstěhuje na druhou polokouli. Takže to, že se zase vrátí, klidně beru jako možnost,“ říká herečka, která byla k vidění na televizních obrazovkách už v mnoha seriálech.

Její láskou přesto zůstává díky rodině divadlo. Strávila v něm totiž velkou část svého dětství. Na otázku, zdali by znovu šla do nějakého nekonečného seriálu, odpovídá: „Já nejsem v pozici, kdy si můžu úplně vybírat nebo odmítat nějaké nabídky.“

Nejnovější inscenaci, kterou nazkoušela, je Vše o ženách ve Studiu DVA od chorvatského autora Miro Gavrana. Účinkuje v ní společně s Monikou Zoubkovou a Kristýnou Badinkovou Novákovou. Mohou podle Rusevové muži všechno vědět o ženách? „Myslím, že je dobře, že to nevědí. My o nich taky všechno nevíme, a proto se furt prozkoumáváme,“ míní.

Byl to trochu lynč

Řeč v rozhovoru přišla i na vlnu kritiky a výsměchu, která se na konci loňského léta nahrnula na seriál televize Prima Eliška a Damián. Šlo totiž o jedno z nejpříjemnějších natáčení, které kdy zažila. Reakce mnohých se jí proto dost dotýkaly. „Teď už to můžu říkat s nějakým půlročním odstupem, rány se zahojily. Možná, že jsem byla až příliš přecitlivělá, možná jsem to příliš brala jako útok na sebe. Furt je mi ale líto, že se to nepovedlo,“ komentuje své pocity.

Myslí si, že za tak prudkými reakcemi mohlo být i obsazení zpěvačky a moderátorky Emmy Smetany do hlavní role? „Asi jo, ale nevím, jestli si to vlastně tak zasloužila. Přišlo mi to moc. Jako takový lynč,“ odpovídá.

V rozhovoru, který můžete celý zhlédnout na videu výše, nebo si jej poslechnout jako podcast na iDNES.cz i Spotify, dál herečka Anežka Rusevová promluvila o tom, jestli jí vadilo, jak se v médiích řešilo před časem její hubnutí nebo jak reaguje, že když jí kolegové říkají, aby trochu ubrala ze svého tempa a energie. Vzpomene také na svého tatínka, herce Radana Ruseva a občasné pocity, že ještě nedokázala dost.