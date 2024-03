Metoda Markovič: Scény z výslechů byly hodně intimní, říká představitel Hojera

„Teď už ale vím, že je to možné dělat o hodně čistěji, co se týče vztahu k okolí. Bylo to pro mě hodně komplikované v tom, že šlo o první velkou hereckou příležitost před kamerou. Dával jsem do toho úplně všechno, takže čas na osobní život vůbec nebyl. Sobecky jsem věděl, že to je špatně, ale stejně jsem byl přesvědčený o tom, že to jinak nelze, což je přesně věc, kterou takhle asi příště neudělám,“ vysvětluje.

Minisérii Metoda Markovič: Hojer uvádí Voyo a sleduje metody vyšetřovatele Jiřího Markoviče, který se díky nim zapsal do historie oboru. I k nejbrutálnějším vrahům dokázal přistupovat lidsky a s empatií. Jedním z nich byl i Hojer, jehož ztvárnil Uhlík. Společně v průběhu šesti epizod absolvovali hned několik náročných scén.

Co se děje na place, když se takové momenty dotočí a vypne kamera?

„Člověk vědomě vypne své stoprocentní přesvědčení o tom, že to byla skutečnost nebo že se o ni pokouší. Vzhledem ke komornímu obsazení placu při natáčení ve výslechových místnostech tomu nebylo těžké uvěřit,“ vzpomíná.

Tušil Uhlík už během vzniku minisérie, že bude natáčení Metody Markovič nakonec jedním z nejnáročnějších období jeho života? „Fungoval jsem během natáčení v úplně jiném myšlenkovém rámci, takže jsem nevnímal, že by se mnou bylo něco špatně. Nějakou vnitřní vychýlenost jsem si začal hodně uvědomovat až poté, co jsme skončili. Nebo přesněji teď, kdy uplynul nějaký čas a mám možnost si všechno zpětně pojmenovávat,“ popisuje.

Ozvali se vyléčení narkomani

Kromě Metody Markovič nebo Adikts mohou televizní diváci Petra Uhlíka znát také z nekonečného seriálu Ulice.

„Uvědomil jsem si, že seriál, ke kterému jsem měl od začátku trochu skeptický přístup, mě přesvědčuje čím dál víc o tom, že má smysl. Témata, která tam řeší moje postava, jsou důležitá... Anonymní alkoholici, ezošmejdství, má to svou sociální úlohu,“ míní.

Právě minisérie Adikts režiséra Adama Sedláka sehrála z kraje letošního roku společenskou úlohu, když rozvířila nejen u odborné veřejnosti diskuzi o tom, jak se stavět k prevenci drogových závislostí. „Mám pocit, že to mělo smysl, protože mi psali třeba i vyléčení narkomani nebo lidi, který si prošli léčením z nějaké drogové závislosti,“ prozrazuje Uhlík.

V současnosti je Petr Uhlík k vidění v divadle Meetfactory nebo Činoherním studiu Ústí nad Labem, odkud před pár měsíci odešel z angažmá. Řeč v rozhovoru přišla i na často omílanou „přecitlivělost“ mladé generace, se kterou se jako výtkou setkal i v rámci herecké profese. A herec prozradil také, jak trávil večery po natáčení Metody Markovič nebo proč ovlivňuje posazení lidského hlasu i držení těla.