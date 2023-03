Že se stanu tváří Novy? To bych nikdy nečekal, říká „lovec“ Doktor Vševěd

Historicky nejvíc nahrál Doktor Vševěd 24 bodů. „To už se asi jen tak znovu nestane. Člověk musí odpovídat hodně rychle a ten počet je opravdu na hraně toho, co je možné. V zahraničí ale někteří lovci nahráli až třicet bodů,“ říká. „Možná je to však tím, že byli ze Španělska či Izraele, kde jsou jazyky rychlejší,“ dodává.

Nově své znalosti Jiří Martínek testuje také v pořadu Superlov, kde se soutěžící utkávají hned s celým týmem lovců. „Člověk musí v rámci této hry trochu jinak uvažovat. To, že na rozdíl od běžného Na lovu točíme před diváky, se mnou nic neudělalo. Takže největší výzvou je, abychom se sladili v týmu,“ přibližuje nový formát, který Nova vysílá v sobotu večer. V tuto chvíli je natočeno deset epizod.

„Jsou kolegové, kterým Superlov asi trochu více sedl. Jde vidět, že Jakub a Viktorie jsou z toho úplně nadšení. Já jsem spíš pro ten klasický Lov, protože jsem víc sólista. Je to dáno i tím, že jak funguju v rámci vědy, musím umět upozornit sám na sebe,“ odkazuje ke své práci v Akademii věd i na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Rychle jsem zapadl

Na otázku, jak se sžívá s mediální pozorností, odpovídá: „Patří to k tomu, je to součást této práce. Stal jsem se nějakou figurou Novy, kterou televize chce využívat i jinak... Je ale pravda, že jsou záležitosti, kdy si připadám jako v Jiříkově vidění,“ prozrazuje.

Na přítomnost televizních kamer si Doktor Vševěd zvykl rychle: „Přechod do zábavného pořadu byla pro mě hodně jiná zkušenost, ale nedá se říct, že by mi to bylo jakkoliv protivné. Naopak jsem do toho všeho rychle zapadl,“ vzpomíná na své začátky v soutěži.

Kromě „televizní brigády“ a svého plnohodnotného zaměstnání píše Jiří Martínek i edukativní knihy pro děti. Mimo jiné je autorem titulů Tajemství rudolfinské Prahy nebo Naší republice je 100 let. Díky Na lovu si prý vysloužil i dětské fanoušky. „Měl jsem fanynku, asi tak z osmé třídy, která se mi ozvala na Instagramu a ptala se, jestli má jít na gymnázium nebo na odbornou školu.“

Výuce na vysoké škole se Martínek věnuje už osmnáct let a navzdory trochu nešťastnému termínu jeho přednášek v pátek odpoledne, jsou posluchárny plné studentů.

„Asi přednáším něco, co studenty zajímá. Nemám předměty, které jsou moc teoretické,“ vysvětluje. Na otázku, co plánuje do budoucna, Doktor Vševěd odpovídá: „Věda mě baví a chci v ní pokračovat. Televize je ale věc, která mě osobně opravdu chytla a můžu se v ní realizovat.“