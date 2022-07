VE VARU S MIRKOU: Brodská, Medvecká a Dušek, nyní Dušková. Den žen

Začalo to hned projekcí soutěžního snímku Slova, v němž ženská síla pomáhá mužské křehkosti v pohnuté době a kde matku dvou sester hraje Taťjana Medvecká. Natočila jej žena, stejně jako Běžná selhání, která se teprve dokončují a kde znovu jednu z hlavních postav představuje Medvecká.

Její hrdinka, která ztratí muže, práci i jistotu, má za domácího mazlíčka robotického psa. „Je to spíš metafora odcizení, ale reaguje, hýbe se, dokonce mu dali chlupy. Přesto je to pořád stroj,“ přiznala Medvecká, že pražský krysařík, s nímž baví v novince kin Řekni to psem, jí byl bližší.

Dvě ženská jména provázejí rovněž ekumenickou porotu. V roce 1994 ji na festivalu ustavila Eva Zaoralová, na níž se i tady s láskou vzpomínalo, a letos v ní za Česko zasedla Veronika Lišková, která po ceněném dokumentu o něžném pedofilovi Danielův svět dokončuje projekt Návštěvníci.

Zvláštní divu slibuje snímek Dvě slova jako klíč, který Dan Svátek točil podle knihy Josefa Formánka a do kin uvede na přelomu roku. Hvězda známá jako Jaroslav Dušek se nyní představuje s bujnou kšticí coby Jaroslava Dušková. Zastínit ji může snad jen Pierre Richard, s nímž má Svátek dotočit roli kněze v září, zatímco na střihu už pracuje mistr Fišárek přezdívaný „střihoruký Alois“.

Hned několik dam se potkalo na křtu výjimečné knihy Moje máma Jana Brejchová. V prvé řadě autorka a rovněž herečka Tereza Brodská, které s knihou o její proslulé matce pomohla publicistka Jana Podskalská, a také Jiřina Bohdalová, jíž Brodská děkovala za to, „že jako jediná pravidelně volá a ptá se, jak je mámě a jestli něco nepotřebuje“.

Se zpožděním završila festivalový den žen Dagmar Havlová, která však vtrhla na scénu, právě když kmotr knihy Jiří Bartoška vzpomínal, jak měl Brejchovou při společném natáčení v opakované scéně zfackovat. „Já tu líčím zajímavou historku, načež si přijde Havlová a všichni se otočí za ní,“ reagoval Bartoška.

Jeho historka tak zůstala bez pointy, o kterou se však nakonec postaral jiný muž. Programový ředitel Karel Och projížděl městem na kole způsobem, jejž řidič festivalového vozu glosoval: „Nedal mi přednost, já byl na hlavní, on na vedlejší. Vyřiďte mu, ať se doučí pravidla“. Což jsme slíbili a plníme.