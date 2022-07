VE VARU S MIRKOU: Festival ve znamení růžové a naší paní doktorky

Ale poklidně domácký úvod zase tak moc nevadil, protože jej vyvážily jiné malé radosti. Třeba festivalový hotel Thermal od loňska prokoukl, i klimatizaci už na přání vypnou dříve, než řeknete omrzliny. Jedině odklad snídaní až na půl osmou nutí člověka ke sprintu, pokud má od půl deváté sedět v kině.

Co se módních kreací na červeném koberci týče, vypadalo to jako tajný pakt většiny žen: světlá růžová, sytá růžová, růžová tělová, růžově lososová, starorůžová, mezi tím trocha bílého peří, a zase růžová. Že by diktát růžových brýlí do těžké doby?

Naštěstí se našly rebelky. Jitka Schneiderová růžovou nalomila nevídanou kombinací s černými kalhotami a Jenovéfa Boková ji úplně zablokovala lahvově zelenou ve stylu odvážné britské školačky, což byl podle laické poroty zlatý, tedy zelený hřeb přehlídky.

Přesto titul královny večera ukořistily jiné dámy. Především nedávno zesnulá spolutvůrkyně festivalového vzkříšení Eva Zaoralová: stěží se v celém programu najde dokonalejší film než kratičká obrazová vzpomínka na naši paní doktorku, jak se jí přezdívalo, kterou sestavil Michal Caban. Čistá, něžná, láskyplná, úsměvná, beze slov, natož bez frází. Tleskalo se vestoje.

Vzápětí bodovala nositelka čestné ceny Iva Janžurová v nové festivalové znělce, kterou moderátor Marek Eben glosoval úvahou, kdo všechno se urazí. Mikropříběh okradené herečky se nedá převyprávět – totiž šlo by to, ale byla by to škoda. Nápověda: urazit se mohou dnešní policisté i někdejší pohraničníci.

Nad nočním koncertem skupiny MIG 21 se symfoniky z Národního divadla se zázračně vyčasilo, takže Snadné je žít znělo navzdory drkotání zubů docela spontánně. Zvláště když frontman skupiny Jiří Macháček davům připomněl, že tu slaví narozeniny a že chladné šampaňské chutná nejlépe zrána v Teplé.

Jak se osvědčila změna festivalových nápojů, ukáže čas, zatím po letošním campari byly nevábné ranní stopy noční nevolnosti v okolí Thermalu rozhodně vzácnější než v éře jiných sponzorských koktejlů. A když už, tak růžovější.