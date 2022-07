Zemřel Joe Turkel, hollywoodský veterán hrál v Blade Runnerovi i Osvícení

Brooklynský rodák Turkel byl jako šestnáctiletý povolán do americké armády, proti nacistickému Německu bojoval na západní frontě. Po válce se přestěhoval do Kalifornie, aby naplnil svůj hollywoodský sen. Prvním snímkem jeho filmografie, která čítá přes sto položek, se stalo drama City Across the River z roku 1949.

Joe Turkel si zahrál v několika filmech režiséra Stanleyho Kubricka. Už v roce 1956 se objevil ve snímku Zabíjení, o rok později pak ve filmu Stezky slávy. Filmoví fanoušci si jej ale nejvíce pamatují z úlohy barmana Lloyda obsluhujícího Jacka Nicholsona v legendárním hororu Osvícení z roku 1980. Turkel se tak údajně stal jediným hercem, který hrál hned ve třech Kubrickových filmech.

Jeho další výraznou rolí se na sklonku kariéry stal doktor Tyrell v kultovní sci-fi Blade Runner. Režisér Ridley Scott si charismatického herce s výrazným hlasem vybral do role tajemného tvůrce replikantů. Po Blade Runnerovi si Turkel zahrál už jen ve sci-fi Temná strana měsíce z roku 1990.

Závěrečnou část života trávil herec v kalifornské Santa Monice, kde 27. června zemřel.