Jak mluvit s dětmi o válce? Těžko, uznává americký herec Liev Schreiber

Jedna věc je ukazovat záběry zachráněných ukrajinských dětí, ale jiná mluvit o válce s vlastními potomky. Jak jim konflikt v zemi předků vysvětluje?

„Jeden ze synů se jmenuje po dědečkovi, který přišel z Ukrajiny a patřil ke generaci, která bez váhání a proklamací šla třeba do španělské občanské války,“ líčil herec.

„Říkám dětem, že je důležité si udržet kontakt s vlastní historií, abychom v případě, že by se opakovala, už věděli, jak reagovat. Ovšem synové, je jim třináct a čtrnáct let, pak zpravidla řeknou: Už můžeme jít? A já to chápu, mají ve svém věku jiné starosti,“ usmál se Schreiber.

Že se osobně vydal na Ukrajinu, kde mluvil i s prezidentem Zelenským, řekl své rodině raději až po návratu, přestože se pohyboval v tehdy relativně bezpečném Lvově. Pocítil přesto přirozený lidský strach?

„Máte pravdu, že sirény varující před nálety zněly každou noc, takže jsme se uchylovali do podzemí, ale díky tomu jsme tam natočili řadu rozhovorů s místními. A poslední den mého pobytu jsem zažil útok na nádraží, takže úplně bez rizika to nebylo,“ uznal festivalový host v rozhovoru pro iDNES.cz.

Schreiber vysvětlil, že projekt, který založil s přáteli se zkušenostmi z Lékařů bez hranic a propagoval jej i na fóru v Davosu, mimo jiné prověřuje, jak dostat peníze spolehlivě těm skutečně potřebným co nejrychleji na správné místo. „V naší kultuře si vážíme celebrit a je užitečné, když se jejich moc může využít pro něco dobrého,“ vysvětlil svou úlohu v BlueCheck Ukraine.

„Když vidím své ukrajinské vrstevníky, jak opouštějí své profese, své rodiny a berou do ruky zbraň s tím, že se možná nevrátí, co dělám já? Sedím v New Yorku na gauči. Můj děda pro mne hodně znamenal, ovlivnil můj život, ale neměl jsem tušení, co znamená být Ukrajincem,“ shrnul Schreiber své motivace.

Putinovské argumenty o ukrajinských nacistech označil za trapné. „Nacisté jsou všude na světě, i v New Yorku. Vždycky říkám svým dětem: Pozor na lži, pravda vždycky jednou vyjde najevo, a jak se pak budete cítit?“ Nicméně proti bojkotu ruské kultury se postavil: „Umění přece spočívá ve svobodě projevu.“