Johnny Depp se do Varů vrátí, jen to nebude letos, říká Kryštof Mucha

Hlavními hvězdami letošního ročníku jsou herci Liev Schreiber, Benicio del Toro a Geoffrey Rush. „Máme takový svůj seznam přání se jmény herců, které bychom chtěli pozvat a každý rok zkoušíme, jak na tom jsou. Je důležité se trefit do momentu, kdy nepracují, nemají za sebou nějaký náročný projekt a ještě mají chuť cestovat,“ přibližuje Mucha.

Geoffreyho Rushe se povedlo pro Vary získat díky agentce, která do Varů před lety přijela s herečkou Patricii Clarksonovou. Rush přijede společně se svými dětmi. „Oba dva jsou filmaři, do Varů se těší. Věřím, že Rush bude mimořádným hostem. Uvede všechny své filmy, převezme cenu za přínos kinematografie. Vzkázal nám, že se těší, jak se bude potkávat s lidmi,“ uvádí.

Setkání čeká australského herce i s dalším významným hostem letošního ročníku, Bolkem Polívkou. Jeho dávným vzorem. Rush se totiž na Polívku chodíval dívat během jeho pařížského angažmá, odhalila v roce 2002 v rozhovoru pro iDNES.cz herečka Dáša Bláhová. „To mám radost, že je tady taková spojitost. Nevěděl jsem to,“ říká Kryštof Mucha.

Rozhodujeme společně

Bolek Polívka v závěru festivalu převezme Cenu prezidenta karlovarského filmového festivalu Jiřího Bartošky. O výběru laureátů výkonný ředitel festivalu, který je známý také jako filmový producent, říká: „Na festivalu nikdo neděláme rozhodnutí sami, aniž by nebylo v souladu s ostatními. Ani Jiří Bartoška ze své pozice, ačkoliv by to mohl udělat. Je to věc konsenzu. Na Bolkovi byla shoda a jsme šťastní, že budeme promítat Zapomenuté světlo.“

Bez povšimnutí nezůstane ani současné politické dění. Ukrajinský velvyslanec v České republice Jevhen Perebyjnis se tento týden v otevřeném dopise vyjádřil proti zařazení ruského filmu Kapitán Volkonogov uprchl do programu festivalu. Organizátoři však argumentují tím, že jde o film, který odsuzuje stalinismus a jehož „paralely se současnou situací jsou nabíledni“.

O situaci hovořil blíže i Mucha: „Konflikt má vliv i na město samotné. Prvně bylo dost zasaženo covidem. Turistický ruch ustal, museli se s tím všichni vypořádat a když se to začalo vracet k normálu, přišla válka… Ruské turisty tam nepotkáte, i když tam stále asi vlastní nějaké majetky a pár jich tam žije. Moc se ale neukazují. Některé hotely se tak letos vůbec neotevřely.“

Situace má vliv i na reakce hostů. „Speciálně v USA to vyvolává určitou nejistotu. Nechtějí cestovat. Když konflikt začal, tak nám volali třeba z Los Angeles, jestli jsme tu v pořádku. Neuvědomují si, že hranice nejsou tak blízko a nejsme v bezprostředním ohrožení,“ přibližuje Mucha.

Festivalový program letos připomene i Evu Zaoralovou, dlouholetou uměleckou ředitelku festivalu, která letos zemřela. „Já jsem se jí na začátku velice bál, byla přísná. Pak jsem se ale díky ní podíval poprvé do Cannes a tam jsem pochopil, že snaha vyrovnat se Cannes je nesmysl, je to jiný svět, Vary mají svoje kvality a kouzlo. To je třeba rozvíjet. Sledoval jsem tam, jak ji všichni znají a respektují. Společně s Jiřím Bartoškou uměli dokonale rozeznávat lidi,“ komentuje.

Řeč přišla i na hvězdu loňského ročníku, Johnnyho Deppa, jehož soud s exmanželkou Amber Heardovou sledovaly desítky milionů lidí po celém světě. „Máme velkou radost, že jeho soud dopadl tak, jak dopadl. Poznali jsme ho tu jako člověka, který se chová mile. Byli jsme nedávno na obědě s jeho manažerem a vyprávěl, že Johnny byl pevně rozhodnutý, že ten soud vybojuje,“ říká.

Na otázku, zdali letos nepřijede Depp do Varů znovu, když zde bude o pár dní později koncertovat, Mucha odpovídá: „Nestane se to. Začínají pak hned točit film ve Francii a je kolem toho mnoho příprav, takže cesta sem bude relativně krátká. Necháme si to, až si sem přijede pro cenu. A myslím, že se to stane relativně brzy,“ říká.