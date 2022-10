VIDEO: Legendy pokračují. Von Trierovo Království, Asterix, Halloween

Království, tajuplná nemocnice postavená na místě, kde byly jen mokřiny, kde Švédové proklínají Dány a kde se záhadné hrůzy mísí s humornou nadsázkou, má kultovní pověst od první série v roce 1994. Druhá následovala roku 1997 a třetí teď přinese pět premiérových epizod. Navíc KVIFF.TV spolu s Aerofilms připomenou devět slavných filmů režiséra.

Ještě delší historii má hororová série Halloween, která v kinech od 13. října naváže titulem Halloween končí. Děj se odehrává čtyři roky po událostech snímku Halloween zabíjí a herečka Jamie Lee Curtisová tvrdí, že se tu definitivně rozloučí s rolí Laurie, pronásledované zabijákem pod maskou.

Pátý příběh komiksových hrdinů Asterixe a Obelixe zamíří do Číny padesát let před naším letopočtem a objeví se v něm fotbalová hvězda Zlatan Ibrahimovič v roli římského legionáře Caia Antivira. Titul zní Asterix a Obelix: Říše středu, dvojici zachraňující císařovnu hrají Guillaume Canet a Gilles Lellouche, do českých kin snímek dorazí 2. února 2023. Ukázky najdete na videu.