RECENZE: Jaroslav Dušek objevil, že proud života prostě proudí

Putování rámuje hercova zkušenost s dobrovolným pobytem ve tmě, kde se podle vlastních slov cítil „bezpečně jako doma“, a kamera jej postupně provází po jiných místech očisty.

Doma při nahé zimní koupeli v ledové řece, protože mu prý připadá urážlivé vstoupit do vody v plavkách, na Korsice, kde hledá „místa s původní silou“, ve výzkumném středisku kvantové fyziky, s níž spojuje „neuchopitelné jevy“, či během plavání s delfíní samicí, které dokument obohatilo o raritní podmořské záběry.

Ovšem tam, kde se reálných obrazů nedostává a příslovečné mluvící hlavy již unavují, volí režie ornamentální ilustrace jako z drogového opojení. Vnějším tvarem totiž snímek připomíná přednáškové turné, kde mění jen kulisy všeobecných úvah o zrcadlení reality či rad, jak se povznést nad běžné každodenní problémy.

Monolog se sice občas mění v dialog, jenže Dušek si vybírá vesměs partnery naladěné na podobnou strunu, čímž se podívaná ochuzuje o další rozměr, totiž polemickou oponenturu. Humor pak zůstává přítomen vesměs v úryvcích Duškových představení včetně exotických hostů z Nového Zélandu.

Šaman od Vltavy má pochopitelně spoustu fanoušků, kteří budou nábožně hltat každé slovo, tím spíše, že Dušek opravdu dobře formuluje a že svým výkladům dovede vtisknout nenucenou naléhavost.

Zrcadlení tmy Režie Viliam Poltikovič, účinkuje Jaroslav Dušek Hodnocení­: 55 %

Nicméně ne každý přijme poselství, které ve zkratce staví vnímání nad myšlení. A pak může zívat nad objevy typu „proud života prostě proudí“ nebo „měli bychom tak jako včely dělat ne pro sebe, ale pro celý vesmír“, o laciné agitce proti zbrojení nemluvě.

„Třicet dní jsem nic nejedl, jenom pil, a šlo to, bylo to hezké,“ napoví Dušek, jak málo vlastně stačí člověku k životu. Ovšem to si za karantény uvědomil leckdo, aniž musel vyloženě hladovět a naslouchat věrozvěstům útěků od civilizace.