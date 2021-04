Narozen před 60 lety za úplňku na čarodějnice. Ale šaman nejsem, líčí Dušek

Představení Každý vyhrává poběží online na platformě GoOut a poté bude v nabídce Dramoxu.



Slavíte šedesátiny, divadlo Vizita 40 let. Nenapadlo vás při té příležitosti konečně uvést vaši stejnojmennou hru z počátků Vizity?

To jste mě překvapila, že o ní víte. Nenapadlo mě to, dokonce jsem na tu hru v toku času téměř zapomněl. Musel bych ji někde vyštrachat a podívat se, co to vlastně bylo. Vybavuji si jen matné obrysy textu a nejisté vzpomínky okolo skupiny spolužáků z filozofické fakulty, kteří se na uvedení hry měli podílet.