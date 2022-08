Dlouhodobý seriál není med, ale za Ordinaci jsem vděčný, říká Petr Rychlý

Na otázku, zdali je návrat postavy Čestmíra Mázla motivovaný sledovaností či tlakem diváků, herec odpovídá: „Je to kvůli vývoji příběhu. Alena se totiž rozhodne, že už Mázla hledat nebudou a že to v sobě ukončí… Tak se jí zjevuju ve snech jako taková výčitka. Musí to být asi šílené, když se někdo někomu ztratí,“ říká.

O návratu do několika dílů seriálu Petr Rychlý příliš dlouho neváhal. „Já s tím nemám problém. Ordinace v růžové zahradě mě představila jako herce. To byla moje záchrana, protože já v té době dělal v televizi jenom zábavu. Jsem loajální člověk a za těch sedmnáct sezon jsme tam prakticky všichni přátelé.“

Další české seriály se Petr Rychlý snaží sledovat, pokud má možnost. „Chci vidět, jakou cestou tvůrci dál kráčí a kam se žánr posouvá. Já jsem fanda českých seriálů, protože je to jednak práce pro spoustu nových a nadějných herců a hereček a taky si myslím, že je tam divák rád vidí. Je dobře, že doby těch Emanuel a dalších španělských telenovel skončily. A ať si někteří myslí, co chtějí, pořád držíme nějakou kvalitu,“ míní.

Že do nekonečných i omezených sérií vstupuje čím dál více herců si Petr Rychlý vysvětluje takto: „Trošku práce ubylo, covid s tím zatřásl. Samozřejmě účinkovat v dlouhodobém seriálu není úplně med, protože musíte držet i jiné závazky a všem vyjít vstříc, což není jednoduché,“ uvádí.

Škatulkám se v takovém případě však zcela vyhnout nedá, uvažuje. „Když jdu po ulici, tak je to buď ahoj Česti nebo hele mami tam je Mázl. Petr Rychlý vlastně zmizel a to se odráží logicky i v pracovních nabídkách, které nepřichází nebo přichází v omezené míře… Zkuste mě obsadit do nějakého filmu, aby to všem neevokovalo, že to je ten pan doktor a hraje ve filmu,“ říká.

Na otázku, jestli ho to někdy trápilo, odpovídá: „Tak samozřejmě, že trápilo a víte, že bych si rád po letech taky zahrál nějakou jinou roli. To už se ale naštěstí teď děje,“ prozrazuje.

V současnosti Petr Rychlý natáčí druhou řadu seriálu Co ste hasiči a hraje v inscenaci S pravdou ven, které režíroval jeho syn Ondřej. Uvádí ji Divadlo Kalich.

Jde o francouzskou konverzační komedii, která si utahuje z politiků. Nově zvolený prezident v ní má pronést inaugurační projev před celým národem. Jakmile však nahlas opakuje text, začne ho svědit nos do té míry, že není schopný zachovat chladnou tvář a šklebí se při každém slovu. A tak musí navštívit psychiatra, kterého ztvárňuje Luboš Veselý.

S nabídkou režie této inscenace přišel za Ondřejem Rychlým otec sám. „Když jsme do toho vstupovali, tak měl Ondra úplné bolení břicha. Bál se té zodpovědnosti. Navíc nikdy nerežíroval jenom dva lidi. Ale dopředu jsme se domluvili, že kdybychom se náhodou třeba během zkoušení chytli, takže si to nesmíme brát osobně a nesmí nám to zasáhnout do rodinných vztahů,“ popisuje.

„Jak jsme otevřeli scénáře, tak skončila moje role otce a prostě jsem se stal jeho kolegou. On to měl neuvěřitelně hezky připravené a uměl s námi hezky pracovat,“ přibližuje dál spolupráci Rychlý. Koncept hry je podle herce blízký známé Králově řeči, ve které shodou okolností propůjčil hlas postavě Colina Firtha.

Ačkoliv se už profesi baviče Petr Rychlý v porovnání s minulostí tak výrazně nevěnuje, stále jej potěší, když se lidé smějí. Letos dokonce převzal Cenu humoru Vlasty Buriana. „Já prostě mám rád, když se lidi smějí. To je základ mojí práce, takže jak říkával můj kolega z vinohradského divadla a bývalý pan ředitel Tomáš Töpfer: Rychlý pro lidský smích udělá cokoliv,“ komentuje a dodává, že energii bavit lidi asi zdědil po svém otci.

Na paradox herec/televizní bavič narážel už v době, kdy právě působil v Divadle na Vinohradech a zároveň objížděl republiku s pořadem Rychlý prachy. „Bylo mi kolegy naznačováno, že člen vinohradského divadla nemá co vykřikovat na náměstích, už tehdy tam vznikl rozpor,“ vzpomíná a dodává: „Prostě, jak mi kdysi řekl Leoš Mareš. Petře, ty si musíš uvědomit, jestli budeš Jean Marais nebo Louis de Funés.“

Situace, kdy jej někdo na veřejnosti prosí o vtip či anekdotu, příliš v lásce nemá. „S tím mám problém, ale vždy se rád vyfotím. To patří k naší profesi a měli bychom si toho vážit. Samozřejmě jsou to ale mnohdy kuriózní situace.“