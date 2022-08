Z psaní detektivek mívám úzkosti, prozrazuje spisovatelka Lisa Regan

„Na začátku jsem věděla, že napíšu minimálně tři knihy s Josie. Víc jsem od toho raději nečekala, ale hodně jsem doufala. Vnímala jsem s ní od začátku zvláštní spojení. Je to silná postava, se kterou se dá hodně dobře pracovat. A to se nakonec potvrdilo. V těch patnácti příbězích se různě proměňuje a roste… Stejně jako my všichni ostatní,“ říká autorka, která hovoří ze svého domova ve Philadelphii.

Stejně jako další autoři má hrdinku, která ji přinesla úspěch neustále na paměti. „Ale je pravda, že hodně záleží na tom, v jaké fázi vzniku knihy jsem. Pokud jsem úplně v začátcích, tak na ni myslím pořád, zdá se mi o ní, ale pak se to postupně uklidňuje. Samozřejmě ale obecně je neoddělitelnou součástí mého života a mě samotné,“ uvádí.

Inspiraci pro případy, které Josie Quinn v knihách vyšetřuje, Lisa Regan čerpá také ze zpravodajství. „Ale není to tak, že bych se dívala večer na zprávy a řekla si: jo přesně o tomhle případu musí napsat! Spíš si v něm najdu něco, co mě oslovuje a co chci prozkoumat. V případě Mizejících dívek to byl třeba fenomén zmizení osob, které veřejnost i úřady v nějaké fázi považovaly za hoaxy nebo to hoaxy opravdu byly,“ vysvětluje.

Zájem o zločin u spisovatelky nekončí ve chvíli, kdy má hotovou knihu. Ve volném čase o něm poslouchá podcasty nebo sleduje true crime série. Na otázku, co ji i další na tématu zajímá, odpovídá: „Je to vlastně často hádanka, hlavolam, což je zábavné a přitažlivé. Člověk je od přírody zvědavý a chce věcem přijít na kloub.“

„Určitě to s tebou nese jistou úzkost. Pokud se takovými příběhy denně obklopujete, hrozí, že budete mít sklony k temnějšímu uvažování a vnímání světa. Když celý den píšu náročné scény, tak si pak večer raději pouštím na YouTube vtipná videa se psy, abych se odreagovala. A taky jsem v běžném životě ostražitější. Řekla bych, že víc vnímám nebezpečí, které nám běžně hrozí. Obzvlášť, když jde třeba o mou dceru,“ odpovídá na to, zdali se tento neustálý profesní i osobní zájem o temnější stránky člověka, nějak nepodepisuje na její psychice.

Film ani seriál v plánu není

Sama byste tedy profesi vaší protagonistky dělat nedokázala, ptám se. „Já bych to určitě nezvládla. Josie je úplně jiná, vlastně taková, jaká bych v mnoha věcech chtěla být, ale nikdy nebudu. Ona má chladnou hlavu, je srovnaná, nebojí se nebezpečí a dokáže reagovat pohotově, a když je potřeba tak i nadmíru pragmaticky,“ popisuje.

Filmová či televizní adaptace knižní série Lisy Regan doposud nevznikla. „O práva se však někdo čas od času zajímá. Zatím jsme ale žádnou smlouvu neuzavřeli,“ říká. Kdyby se tak stalo, uvítala by, kdyby se hlavní role ujala buďto herečka Victoria Pedretti, která je známá třeba díky seriálu Ty, ale objevila se i ve filmu Tenkrát v Hollywoodu nebo Alexandra Daddario, jež na sebe upozornila v nedávné sérii Bílý lotos.

Policejní postupy popsané v knihách se spisovatelka snaží zachovat co nejvíce autentické. S odborníky spolupracuje při psaní i po něm. „Bohužel však policejní procedury ve skutečnosti nejsou příliš zábavné, takže je potřeba je občas trochu urychlit nebo okořenit,“ říká.

V tuto chvíli Lisa Regan plánuje nadále pokračovat v započaté práci: „Dokud to bude čtenáře bavit, budu psát... Ale je pravda, že někdy v budoucnu bych chtěla zkusit napsat fantasy sérii. Ale rozhodně ne v nejbližší době.“