Miroslav Donutil a paranormální jevy. V novém seriálu hraje se synem i snachou

„Je to fantaskní povídka o člověku, který trpí tím, že mu za tragických okolností odešla žena. Díky tomu, že má trochu jiné schopnosti než ostatní lidé, ji mohl pravděpodobně zachránit, ale neučinil tak, takže ho jeho výčitka provází celou další životní dráhou. Na základě té zkušenosti se snaží lidem pomáhat. A taky si příliš nerozumí se svou dcerou,“ prozrazuje o své postavě Miroslav Donutil.

„Role byla psaná přímo pro něj. Herecká poloha, v jaké ho mají diváci rádi, ale s překvapivým žánrovým posunem. V každé epizodě přineseme jeden silný příběh s tajemstvím, které náš hlavní hrdina pomáhá odhalit. Napříč díly pak postupně objevujeme i tajemství jeho vlastní minulosti. Všechny příběhy pak spojuje silný étos pomoci druhým a naděje, že každé trápení a každý problém mají řešení a vše dobře dopadne,“ říká producent seriálu za společnost Bionaut Vratislav Šlajer.

Jaroslavovy schopnosti napomáhají jemu i jeho nadšenému mladému kolegovi Petrovi v podání Martina Donutila v odhalování záhadných starých tajemství. Ať už jde o milovanou osobu, která se i po své smrti snaží zůstat se svými blízkými, rodinu pronásledovanou krutou chybou z minulosti nebo starý dům, který nese prokletí,“ uvádí Voyo. Postava Petra má být oproti Jaroslavovi veselý a vtipný sympaťák, fanda Jaroslava z dob jeho největší slávy.

Od úspěšných tvůrců

Otázka na Martina Donutila je jasná: jak se mu pracuje s tatínkem? „Naštěstí spolu nepracujeme poprvé. Dřív jsem ale měl strach, když jsem ještě studoval a poprvé jsme spolu točili nebo hráli na divadle... Že bude ten mentor, který do všeho kecá a dává mi neustálé připomínky. Naštěstí se to neděje a všechno funguje na přátelské a kolegiální bázi. Nestává se, že by mě režíroval nebo se neshodl s režisérem a říkal mi jiné instrukce. Je velice otevřený tomu, jak já pracuju a nechává mi prostor i svobodu. Jako kolega je super,“ odpovídá.

S nadšením hovoří o práci se svým tchánem i herečka Sára Affašová, manželka Martina Donutila, která v seriálu ztvárňuje Jaroslavovu dceru. „Jsem vděčná, že nám někdo dal poprvé příležitost točit spolu všichni tři dohromady. S Mirkem jsem nikdy nestála před kamerou a byla jsem trošinku vystresovaná, jestli budu schopná doopravdy partneřit s tak velkým hercem, jakým je. Musím říct, že v něm ale mám obrovskou oporu a hraje se nám skvěle,“ uvádí. Miroslav Donutil pak dodává, že společná práce s rodinou je krásná, především proto, že se jinak vídají málo.

Tvůrčí tým seriálu Za domem v lese spolu nepracuje poprvé. Kreativní producentka Lenka Szántó s renomovaným producentem a držitelem Emmy Vratislavem Šlajerem spolupracovala již na úspěšné minisérii z řady Voyo Originál Jitřní záře. Vratislav Šlajer s Miroslavem Donutilem natočil úspěšný seriál Doktor Martin. K dalším společným projektům pak patří Dáma & Král pro TV Nova.

Voyo uvede seriál v nadcházející sezoně.