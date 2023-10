Naše čtyři roční období zahraniční filmaře fascinují, říká Fraňková

Pobídky pro filmovou a televizní produkci Česko nabízí od roku 2010. Cílem jejich zavedení bylo navrátit českému filmovému průmyslu konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. Pobídky se vztahují na české i zahraniční produkce natáčené v České republice. Mají podobu vratky ve výši až 20 procent z uznatelných nákladů zde utracených při audiovizuální produkci. Vratka je žadatelům vyplácena přímo státem po ukončení produkce. „Není to dotace,“ upozorňuje Bezděk Fraňková na častý argument odpůrců.

Podle jejích propočtů by byly zahraniční štáby schopné vyčerpat pobídky za dalších 800 milionů korun. Bude se tedy v lednu situace z kraje letošního roku opakovat? „Ne, pojďme si to říct postupně. Zákon je aktuálně napsaný tak, že když už finanční prostředky evidentně nestačí, musí ředitel Fondu zastavit příjem žádostí,“ přibližuje situaci.

„Když se ten zákon psal, nebyly žádné VOD platformy, žádné netflixy. Tudíž se nepředpokládalo, že se objem výroby tak prudce zvýší. Že se k objemu výroby pro kina přidá ještě výroba pro tyto platformy. Zákon, který jsme psali v roce 2013 a potom novelizovali v roce 2015, už teď neodpovídá situaci. Pociťuju něco, čemu říkáme legislativní žal. Pobídky pořád otevíráme, zavíráme, otevíráme, zavíráme,“ popisuje.

Chystá se novela

Řešení je však v dohlednu: „Teď jsme se domluvili na spolupráci s ministerstvem kultury a vyrobili novelu, která umožňujeme takzvaně přerušit řízení. Takže budeme mít otevřeno stále, ale peníze se budou alokovat postupně. Jen žadatel bude na pobídku čekat o něco déle.“

Na otázku, zdali to nebude zahraničním produkcím vadit, Helena Bezděk Fraňková odpovídá: „Lepší než mít zavřeno. Risk tam nějaký samozřejmě je. Bude to asi víc vadit menším nezávislým produkcím než těm velkým streamovacím službám, které si cash flow dokážou lépe uřídit. Uvidíme, co to udělá, ale jiná varianta neexistuje. Buďto bude zavřeno a nebude vůbec nic nebo bude otevřeno s delší čekací lhůtou.“

Hostem Rozstřelu Moniky Zavřelové je Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie.

Šéf Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer v létě promluvil o tom, že Česko kvůli pozastavení přestává působit důvěryhodně. Bezděk Fraňková však doufá, že o dobré jméno za hranicemi nepřijdeme. „Do teď jsme působili velmi důvěryhodně a spolehlivě. Jsme jeden ze států, který nejrychleji alokoval a nejrychleji vyplácel. V jiných státech se na pobídku čeká standardně i dva roky. Doufám, že jsme to těmi výkyvy nenarušili. Nicméně víme, že v Hollywoodu se drby šíří šíleným způsobem, takže se snažíme dělat všechno pro to, aby jsme situaci narovnali co nejrychleji,“ komentuje.

Filmaři si podle šéfky Státní fondu kinematografie na Česku nejvíce cení míry kreativity, která je „až zázračná“. „Žádný člen štábu vám tu neřekne, že něco nejde. Vždycky se to nějak snaží vymyslet. Zároveň máme nepřeberné množství zajímavých lokací, veškerou architekturu... Taky se říká, že je s námi sranda, což nemáte všude. Pak máme čtyři roční období. To je pro některé taky zajímavé. Když jsem byla v Los Angeles dělat přednášku o tom, jak to u nás funguje, nejvíc je zaujala fotka Hluboké na jaře, v létě, na podzim a v zimě.

Na začátku října Státní fond kinematografie oznámil koncepci strategie pro rok 2024. Za její zásadní body Bezděk Fraňková označuje distribuci, tedy propojování cesty mezi divákem a filmem. Důležité je podle ní také začít točit více žánrových filmů, sci-fi či hororů. „Dlouhodobé cíle jsme si v tuto chvíli nestanovili, protože předpokládáme, že 1. ledna 2025 začne platit novela zákonu o audiovizi, kdy se Státní fond kinematografie přejmenuje na Státní fond audiovize a nastane ohromné množství změn,“ uvádí.

V rozhovoru Helena Bezděk Fraňková dále promluvila o tom, jak ovlivnily hollywoodské stávky natáčení v Česku, zdali se podle ní herecké odbory domluví s velkými studii, jestli je pro Česko na poli filmových pobídek největší konkurencí Maďarsko nebo co čekat v budoucnu od umělé inteligenci v kinematografii.