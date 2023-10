Úsvit však jen možná v praxi úspěšně testuje význam svého anglického názvu We Have Never Been Modern, v překladu Nikdy jsme nebyli moderní. Víc už v rozhovoru s režisérem filmu Matějem Chlupáčkem.

Jste moderní, Matěji?

Určitě. Ve věcech pro mě důležitých ano. Snažím se neustále dívat okolo sebe a reflektovat současnost. To je pro filmy důležité.