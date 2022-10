Dnes herce obsazují spíš podle počtu followerů než Českých lvů, míní Hřebejk

Česká televize před časem odvysílala vaši novou sérii Pozadí událostí, netradiční detektivku z prostředí olomoucké univerzity. Hlasy z akademické půdy a někteří recenzenti kritizovali, že zlehčujete téma sexuálního obtěžování, jež na DAMU i FAMU před časem vygradovalo v aktivitu Nemusíš to vydržet. Co si o tom myslíte?

Reakci z FAMU bych nechal stranou, ta z mého pohledu nemá s naším seriálem, respektive jeho uměleckou, dokonce ani obsahovou stránkou, mnoho společného. Považuju to za důsledek nějaké předpojatosti a mám za to, že kdyby náš seriál neběžel, napsali by něco podobného stejně. Lidi na fakultách mám prokouknuté a vím, že nejde o žádný principiální postoj, ale o boj o moc. U ostatních často narážím na to, že seriál hodnotí lidé, kteří ho ani neviděli nebo viděli jen první díl, nekoukají na Hřebejka s Jarchovským, ale už vědí. Nejvíc mě těší reakce, kdy si někdo po prvním dílu udělal názor, který se po zhlédnutí dalších dílů zásadně změnil. O to nám šlo. Zaznamenal jsem třeba spoustu připomínek na adresu obsazení zpěvačky Katarzie, proč jsem ji nechal tak blbě hrát a proč takhle ztrapňuju postavu emancipované feministky. O dva díly později už vzali zpátečku a začali mě chápat. Jiným zase vadilo harmonické zobrazení stejnopohlavního páru u postavy policistky Marthy Issové. Ale myslím, že v zemi, kde se neustále odkládá povolení stejnopohlavního manželství a adopce dětí stejnopohlavními páry, je takové zobrazení na veřejnoprávní televizi v osm večer celkem prospěšné.

Ve finále si říkám, že je vlastně úžasné, když lidi, kterým táhne na šedesát, vytvořili něco, co vzbuzuje takové kontroverze.