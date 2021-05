Režisér Hřebejk rekonstruoval svůj dům čtyři roky. Výsledek stojí za to

Dvoupodlažní dům je obklopen přírodou, a to i díky tomu, že je ze silnice přístupný pouze vnějším schodištěm s 80 schody. Z terasy horního patra nabízí neuvěřitelný výhled na Prahu, přízemí je propojené s romantickou malebnou zahradou.

Jan Hřebejk má rád velké výzvy, tou byla i proměna jeho domu.

„Klient požadoval honosné, neobvyklé barevné bydlení s odkazem na knihu The Chamber of Curiosity od nakladatelství Gestalten. Kniha ho inspirovala v interiérech, přístupech a celkově barevném odvážném eklektickém řešení,“ popisuje zadání architektka Dagmar Štěpánová ze studia Formafatal, kterou Jan Hřebejk pověřil náročným projektem.

Přál si využít horní terasu, kde chtěl mít zimní zahradu, a zvětšit vnitřní část tak, aby se propojila s exteriérem, prostě spojit zahradu s interiérem. „Celá rodina je zvyklá žít na hausbótu, který je základem vnímání prostoru a požadavku na propojení,“ přidává vysvětlení architektka Štěpánová.

Projekt přihlásila do soutěže Interiér roku2020 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. 2. 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX až v úterý 21. září 2021.

Vlastní přání i nápady architektky

Realizace projektu nebyla jednoduchá. Klient si v tomto případě „hodně dovolil“: „Zařízení, nábytek a závěsné lampy si klient sám koupil v různých bazarech a antikvariátech ve spolupráci s akademickým malířem Miroslavem Bednářem, který mu pomohl s úpravou bytu,“ prozrazuje architektka Štěpánová.

A pokračuje: „Při rekonstrukci jsme se snažili reagovat na požadavky klienta: přivítali jsme jeho otevřenost, odvahu z hlediska barevnosti a netradičních kontrastů a kombinací materiálů, které kombinují propracované a ušlechtilé (drahé) materiály s nejběžnějšími levnými jednoduchými variantami.“

Jan Hřebejk je například milovníkem knih a obrazů, ty chtěl mít téměř na každou zeď v domě. Od začátku věděl, že chce modré stěny, kde by obrazy dobře vynikly. A to se také stalo.

„Projekt byl celkově složitý. Najít čisté architektonické řešení v kombinaci s dispozicí domu a požadavky klienta. Díky různým použitým materiálům a vybavení se netradičnímu řešení podařilo udržet všechny protichůdné myšlenky v harmonickém celku. Na rozdíl od levných materiálů jsme použili kombinaci luxusních materiálů, jako je červený a žlutý travertin,“ dodává Dagmar Štěpánová.