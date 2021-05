Z pekárny jsou kanceláře i s dodávkou a kino se sedačkami z boeingu

„Nové kanceláře měly reflektovat budoucí styl práce, tedy důraz na spolupráci mezi týmy a kombinaci práce z domova a na pracovišti. Zároveň bylo třeba nalézt takové řešení, které bude dostatečně flexibilní a dlouhodobě udržitelné i při aktuálním dynamickém růstu firmy,“ popisují zadání architekti Lucie a František Lebedovi ze studia dotegg architekti, které stojí za návrhem nových kanceláří určených pro společnost Alza.

Dřevěné schodiště může sloužit i jako stupňovité sezení pro setkávání větších skupin zaměstnanců a hromadné prezentace.

Projekt je přihlášený do soutěže Interiér roku 2020 - Somfy (kanceláře, huby a coworkingová centra). Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. 2. 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX až v úterý 21. září 2021.

Vestavba pater

Prostor druhého patra, který byl určen k rekonstrukci, měl světlou výšku téměř šest metrů. To přímo nabízelo zvětšit jej o další úroveň, a tak vznikla vestavba pater, která zvětšila podlahovou plochu kanceláří o dalších 2 500 m2.

Tato patra tvoří kombinace různých konstrukčních technik, od prostých vestavěných plošin, přes polozavěšené ocelové konstrukce až po spřaženou ocelovo-betonovou desku v délce 70 m, která překonává bez podepření rozpon téměř devět metrů. Kvůli této desce bylo nutné i staticky posílit některé nosné sloupy budovy.

Zvětšením plochy tak vzniklo mnoho dalších pracovních míst. Aby bylo možné tento původní výrobní prostor, v němž se počítalo s několikanásobně menší kapacitou osob, používat jako kanceláře, bylo v první řadě potřeba rozšířit únikové cesty. Tedy vybudovat úplně nové únikové schodiště ve středu budovy.

Stropy původní budovy tvoří překlady z třináctimetrových mostních nosníků o hmotnosti téměř 10 tun. „Proto nebylo možné vytvořit schodištní šachtu vyřezáním jejich částí, ale museli jsme poměrně ‚delikátně' postupně vyjmout celou sestavu nosníků od střechy až po přízemí pomocí jeřábu o nosnosti 500 t. A to celé za plnohodnotného chodu budovy," říká architekt Lebeda.

Pro samonosné schodiště, řešené jako monolitická konstrukce za využití prvků ztraceného bednění, byly až do šesti metrů pod úrovní terénu vybudovány nové základy, dokonce vznikla i příprava pro případnou budoucí instalaci páternosteru.

To jen tak někde nenajdete

Budování schodiště umožnilo před zakrytím šachty umístit střechou pomocí jeřábu do druhého patra dodávku Saviem z roku 1961. Ta se díky desítkám hodin volného času dvou šikovných zaměstnanců Alzy, které věnovali jejímu restaurování, mohla proměnit v ústřední dominantu vstupního prostoru kanceláří a stát se jednou z 27 nových jednacích místností, které nový prostor zaměstnancům poskytuje.

Inteligentní osvětlení (celé patro využívá k řízení principy chytré domácnosti) umožňuje i zde umístit dostatek živých rostlin.

Každá z těchto zasedaček je zařízená v jiném stylu. Zkušenosti firmy totiž ukázaly, že byť jsou stylově jednotné zasedací místnosti efektní, toto řešení usnadňuje zaměstnancům orientaci a zapamatování jejich polohy.

Kromě již zmíněné dodávky je tak k dispozici například kino vybavené přečalouněnými sedačkami z letadla Boeing, knihovna nebo japonský zen.

Firma počítá s tím, že už nejspíš napořád bude k práci přistupovat jinak, pracoviště kombinovat a kanceláře budou využívány spíše pro kreativní schůzky a jednání.

„Důraz jsme proto kladli na vytvoření různorodých prostor umožňujících spolupráci, a to nejen jednacích místností, ale i sdílených pracovních míst v duchu coworkingu. Ta jsou umístěná v ‚Greenspace‘, kde dostatek denního světla umožnil umístění velkého množství živých rostlin,“ upozorňuje architektka Lucie Lebedová ze studia dotegg architekti.

Ústřední prostor lemují dvě dřevěná schodiště. Ta mohou sloužit i jako stupňovité sezení pro setkávání větších skupin zaměstnanců a hromadné prezentace.

Srdcem však je kavárna poskytující prostor pro neformální schůzky. Díky připravenému zázemí zde bude možné poskytovat i širší nabídku studeného a teplého občerstvení.

Inteligentní osvětlení (celé patro využívá k řízení principy chytré domácnosti) umožňuje i zde umístit dostatek živých rostlin.