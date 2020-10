Vila v džungli je splněným snem českého majitele, ale i architektů

Resort Art Villas tvoří i další unikátní stavby: betonová Art villa (architektonický koncept má na svědomí Studio Refuel works), dále soubor pěti vejcovitých dřevostaveb Coco villa a tropický multifunkční pavilon Wing (koncept obojího Archwerk).

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Hlavním architektem celého resortu je ovšem studio Formafatal v čele s Dagmar Štěpánovou, za kterým současně stojí architektonický koncept Atellier villy. Vedle návrhů interiérů do všech budov vtisklo toto studio finální podobu každé vile a celý resort sjednotilo v ucelený komplex.

Bydlení nad pláží

Resort Art Villas se ukrývá nad pláží Hermosa, nedaleko kostarického městečka Uvita, v prudkém svahu džungle. Tři unikátní vily a multifunkční otevřený pavilon jsou rozeseté po pozemku o celkové výměře 2,5 ha.

Když investor oslovil architekty, přál si vytvořit místo, kde návštěvník splyne s okolní přírodou, pročistí svoji mysl, zažije luxus a dobrodružství zároveň. Architekti ze studia Formafatal navázali na zadání klienta a při navrhování se navíc nechali inspirovat koloritem Střední a Jižní Ameriky.

Atelier villa byla navržena jako soukromé bydlení. Hranolovitá hmota dlouhá 26 m je osazena do prudkého svahu a částečně levituje nad bujnou tropickou vegetací. Všechny výhledy směřují do dálky k oceánu nebo do zelených kopců, zatímco zadní fasáda, orientovaná k příjezdu a k dalším vilám, je navržena (s požadavkem na soukromí) záměrně bez oken.

Největší důraz je tu vedle myšlenky „smazat hranice mezi interiérem a exteriérem“ kladen na konstrukční jednoduchost a čisté linie. Zvoleným konstrukčním systémem se stal ocelový skelet o rozponech 4×4 m.

Promyšlené fasády

Nenápadná barevnost fasád, stejně jako zelená střecha, nechává vilu ještě více splynout s okolím. Všechny fasády orientované s výhledy do džungle a k oceánu jsou navrženy z velkoformátových hliníkových perforovaných dílců, které se na slunci nerozpálí a navíc nerezaví. Při vysunutí slouží jako stínicí prvky.

Míra a vzor perforace se na každém panelu liší, a vytvářejí tak zajímavou hru světla a stínů v interiéru vily. Tyto dílce jsou opatřeny nástřikem v barvě Cor-Tenu (vysokopevnostní mikrolegovaná svařitelná konstrukční ocel s výjimečnou odolností proti povětrnostním vlivům, pozn. redakce). Zadní plná fasáda je v celé své ploše obložena dřevěnými opalovanými prkny pomocí staré japonské techniky Shou-sugi-ban, která dřevo chrání před stárnutím a vnějšími vlivy.

Minimalistická dispozice

Jak už napovídá tvar vily, dispozičně je navržena ve stejně minimalistickém duchu. Podél plné zadní fasádní stěny jsou rozmístěné technické místnosti, sklady, koupelny a kuchyně.

Zbytek se odehrává v otevřené dispozici, kde hranice mezi interiérem a exteriérem mizí a celý prostor je vnímán jako zastřešená terasa. Pomocí lehkých posuvných příček lze prostor proměňovat a podle potřeb vytvářet soukromé zóny.

Kuchyňská sestava, vyrobená na zakázku, je umístěna v prostoru s jídelním stolem mezi obývacím pokojem a jednou ze tří ložnic.

Do terasy je vsazený přelivový bazén Infinity (vytváří dojem nekonečného výhledu), který částečně kryje střecha domu, tudíž vodu chrání před prudkým sluncem.

Celý vnitřek domu je laděný do teplých zemitých tónů za použití přírodních materiálů. Kromě křesel a židlí u jídelních stolů byl veškerý mobiliář navržený přímo pro vilu a vyrobený na zakázku.

Nábytek se z velké části zadával a realizoval na místě za pomoci místních řemeslníků. Některé prvky byly naopak na zakázku vyráběny v Čechách a následně přepravovány na místo realizace.

Z českých výrobců zvolili architekti například renomovanou sklářskou značku BOMMA, jejíž svítidla Shibari dotváří světelnou atmosféru tohoto jedinečného tropickému interiéru.

O autorech Ing. arch. Dagmar Štěpánová, hlavní architekt, studio Formafatal (spoluautorka: Ing. arch. Martina Homolková) Dagmar Štěpánová založila studio v roce 2015. „Do kolektivu jsem si pečlivě vybrala každého člena, společně tvoříme úžasný tým. Formafatal je pro mě jako rodina.“ Osmičlenný tým architektů, scénografů a designérů pracuje v současnosti na několika komerčních a rezidenčních projektech nejen u nás, ale napříč světem. Zabývá se architekturou, návrhy interiérů, výstavními instalacemi a produktovým designem. Studio získalo za své realizované projekty celou řadu tuzemských i mezinárodních ocenění. „Již v době studií jsem si oblíbila kulturu a architekturu Jižní a Střední Ameriky. Projektem Art Villas se mi splnil sen a v současné době buduji pobočku pro své studio právě na Kostarice.“

I když se Resort Art Villas ukrývá nad pláží oceánu, do vily byl zakomponován ještě bazén.