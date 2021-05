V nových kancelářích si mohou dospělí i hrát. Je to jejich práce

Za posledních deset let se pražský tým dánské společnosti Lego výrazně rozrostl, a tak se zvýšily potřeby nejen na počet pracovních míst pro zaměstnance, společné prostory jako zasedací místnosti či kuchyň, ale i na technické a sociální vybavení.

Při výběru materiálů a zařizovacích předmětů byl kladen důraz na ergonomii, kvalitu a udržitelnost. Ale také na hravost.

„Naším požadavkem bylo vytvoření moderního a příjemného pracovního prostoru s výbornou dopravní dostupností a občanskou vybaveností v širším centru Prahy v kvalitní kancelářské budově, která splňuje naše interní nároky na udržitelnost,“ vysvětluje Jan Růžička ze společnosti Lego.

Další podmínkou zadavatele bylo mít vše na jednom podlaží tak, aby jednotlivé týmy mohly spolu co nejlépe spolupracovat.

Autoři projektu jsou hned tři, architekti Pavel Olejníček (CBRE), Belinda de Mesurierová a Cecilia Fernandezová (Lego Group).

Projekt je přihlášený do soutěže Interiér roku - Somfy (kanceláře, huby a coworkingová centra). Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. 2. 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX až v úterý 21. září 2021.

Trochu jiné kanceláře

V celkovém přístupu kladl zadavatel důraz na moderní technologie, ale také na rozmanitost a variabilitu zasedacích místností či kvalitní zvukovou izolaci. Důležitý byl však také dostatek relaxačních a herních zón a zázemí pro sportovce (sprchy, skříňky).

Kuchyňku s jídelnou, hlavní společenskou místnost, umístili architekti do části s nejlepším výhledem tak, aby z něj profitovali všichni zaměstnanci.

Důležitým aspektem realizace bylo do nového prostoru přivést hravost, kreativitu, zábavu, tvořivost a kvalitu. Při výběru materiálů a zařizovacích předmětů kladli autoři důraz na ergonomii, kvalitu a udržitelnost.

Kromě tematiky spojené se stavebnicemi lego se v interiéru objevuje hodně kombinace dřeva a zeleně. „Zároveň jsme při výběru zařízení maximálně preferovali české dodavatele,“ zdůrazňuje Jan Růžička.

Výsledný vzhled kanceláře je tak kombinací interní korporátní identity, kterou lze nalézt i v jiných regionálních kancelářích s lokálními prvky, které ji dělají jedinečnou.

Zaměstnanci mají k dispozici šest telefonních budek pro jednu a pět pro dvě osoby.

Jde například o velkoformátovou mozaiku z kostek lega, na nichž jsou motivy Prahy, česká a slovenská vlajka či mléčná skla s vyobrazením lokálních reálií (Pražský orloj, kašny v Plzni, Prachovské skály, lední hokej, hora Kriváň a podobně), ale i například realizačního týmu v podobě minifigurek lego s jejich typickými atributy.

Nová kancelář společnosti Lego má celkovou plochu 1 600 m2 a kapacitu 100 pracovním míst. Zahrnuje 12 moderně vybavených zasedacích místností různých velikostí (z nichž tři hlavní lze spojit do jedné veliké), 100 m2 velikou společnou kuchyňku s jídelnou, tři relax zóny a hernu, šest telefonních budek pro jednu a pět pro dvě osoby, dvě sprchy se zázemím, dostatek toalet a dva sklady.

Není divu, pražská kancelář je totiž „domovem“ regionální centrály pro oblast REEMEA (Rusko, střední a východní Evropa, Blízký východ a Afrika) a také česko-slovenské pobočky.