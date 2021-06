Rodiče se vzdali klasické ložnice, aby dětem dopřáli vlastní pokoje

Proměna vršovického bytu 4+1 s velmi členitou dispozicí ve starším činžovním domě představovala hodně obtížný úkol, který na sebe vzala architektka Markéta Bromová.

Laminátová zelená šatní skříň představuje výrazný akcent jinak světlého interiéru.

„Hlavním zadáním rekonstrukce bylo zvýšit všechny dveře a vymyslet polohu ložnice tak, aby v rámci dispozice byly dva stejně velké dětské pokoje. Po prvních schůzkách s klienty bylo jasné, že změna dispozice bude větší, než si ze začátku představovali,“ popisuje architektka Bromová.

Zajímavé řešení přihlásila Markéta Bromová do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. 2. 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX až v úterý 21. září 2021.

Byt bez ložnice

„Klienti po několika předložených variantách došli k názoru, že oni sami nepotřebují standardní ložnici, že jim v podstatě stačí nika na spaní plus prostor se šatní skříní. V nové ´ložnici´ je i rozkládací stůl s mělkou skříní na látky,“ popisuje Markéta Bromová. Nabídnout více variant je pro tuto autorku typické, sama při rekonstrukci svého bytu začínala s 20 verzemi!

Pod vysokou postelí je další úložný prostor, třeba právě na šicí stroj, který majitelka hojně využívá. Díky rozhodnutí o minimální ložnici se dispozice zjednodušila a zpřehlednila.

Kuchyň je v podstatě samostatná místnost, ale s velkým otevřením do obytné části s jídelním stolem. Ten má část sezení v nice, která je součástí velké knihovny, v níž se za posuvnými dvířky skrývá menší televize.

Dětské pokoje jsou stejné, s velmi střídmým a jednoduchým zařízením. Pouze jeden má zelené dveře.

Mezi koupelnou a toaletou je jednoduché zasklení. Skrz něj vykukuje na „neprašovskou“ červenou barvu natřená litinová trubka od kanalizace, s níž nebylo možné nijak pohnout.

Barvy a materiály

V kuchyni je použitá dubová dýha.

Důležitým tématem rekonstrukce byly jednotlivé kusy nábytku, které se do nového prostoru vkládaly, zejména jejich barva a materiálová různost.

Objevují se zde tři materiály, a tedy i barvy: bělená překližka, které je vzhledem k původní parketové podlaze v bytě nejvíce, tmavá dýha (v kuchyni dubová a v dětských pokojích kvůli posteli z ořechové dýhy) a laminátová zelená šatní skříň, která v prostoru spolu se zeleným nátěrem vytvořila prstenec, takový barevný průchod tvořící výrazný prvek interiéru.

Nová dlažba na chodbě a v koupelně s toaletou pak reaguje na výběr materiálu nábytků. Ke světle šedým velkoformátovým dlaždicím patří bělená překližka a zelené lamino doplňuje antracitová dlažba ve stejném dekoru, jako má světle šedá dlažba.

O projektu Návrh: 2019 Realizace: jaro až léto roku 2020 Autorka: Ing. arch. Markéta Bromová, spolupráce: Dominika Galandová

Dětské pokoje jsou zařízené jednoduše, ale velmi prakticky.