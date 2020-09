Nejlepší interiér roku 2019: architekti vsadili na dřevo a minimalismus

Přitom tvůrci návrhu, Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Veronika Indrová z Atelieru 111 architekti, neměli vůbec jednoduché podmínky. Jak vysvětlila při předávání cen jedna z autorek, komplikované bylo už samotné místo, nestabilní svah v úzké ulici, na němž stál starý opuštěný dům či spíše slepenec „oblepený“ neuváženými přístavbami, které převyšovaly původní přízemní objekt.

Původní dům s přístavbami

„Soubor těchto drobných stavení, vyskládaných ve svažité zahradě, byl ve velmi zanedbaném, neobyvatelném stavu. V návrhu jsme ponechali pouze nejstarší kamennou část orientovanou do ulice. Skrze ni je možné vystoupat do hlavního obytného podlaží, rozprostírajícího se ve dvou nových hmotách,“ objasňují autoři svůj přístup k projektu.

Spojení starého s novým

Přání vytvořit něco nového na komplikované lokaci bylo ovšem zcela na místě: klidné, až ospalé prostředí pražských Jinonic nabízí na jedné straně pohodu až vesnického charakteru, na druhé jste stále v Praze s potřebnou dopravní infrastrukturou i veškerým potřebným zázemím.

Architekti pojali svůj návrh tak, aby rodina získala dostatečný prostor, ale i soukromí. „Nejvyšší část jsme věnovali dětem. Všechny obytné prostory, včetně dětských podkrovních pokojů, mají přímou návaznost na prosluněnou svažitou zahradu, od ulice odcloněnou vlastním domem,“ vysvětlují architekti.

Starou a novou část tak spojuje z vnějšku v celek jednotná barevnost štukové omítky i režná keramická taška na střeše. O stáří jednotlivých částí domu napoví zejména detaily, s původním tvaroslovím lehce kontrastuje současné minimalistické pojetí.

Když dominuje dřevo

Po vstupu do interiéru je jasné, že v celém prostoru převažuje dřevo, dub a smrk, vše ve své přírodní podobě. „Zachovanou přízemní hmotu s hlavním vstupem do domu jsme obnažili až na původní cihlu a vložili do ní silný prvek točitého schodiště. Bílá kovová konstrukce je vyložena dubovým obkladem. Spojovací chodba, skrze jejíž prosklený strop můžeme vnímat celé navržené souhmotí, je se zbývajícím prostorem sjednocena dubovou podlahou,“ popisují tvůrci.

Prostor a až impozantní lehkost nabízí hlavní obytná místnost otevřená do krovu, jehož vlašské krokve se stávají významným interiérovým prvkem. Takzvaný vlašský krov se používá u nízkých střech.

Důraz na klid a soukromí je vidět i na pracovním zákoutí s výhledem do ulice, které lze oddělit posuvnou stěnou z bělené biodesky. Smrková biodeska se pak propisuje celým interiérem i v dřevěné stěně s knihovnou a především o patro výše v dětských pokojích s vlastní půdičkou na hraní. Pokud se v interiéru domu objevují obklady a dlažby, sjednocuje je hexagonální tvar.

O letošním ročníku

Návrh architektů Jiřího Weinzettla, Barbory Weinzettlové a Veroniky Indrové si odnesl ze slavnostního předávání cen soutěže Interiér roku 2019 na mezinárodním kongresu o bydlení, architektuře a designu Living Forum v Centru současného umění DOX 22. září 2020 (původní březnový termín se musel kvůli koronaviru posunout) hned dvě ocenění.

Atelier 111 architekti zvítězil v kategorii Novostavba a pak za nejvyšší celkový počet bodů, který mu udělila mezinárodní odborná porota, si odnesl i hlavní cenu.

Ceny, které navrhlo studio Dechem, Michaela Tomišková a Jakub Janďourek, vyrobila sklárna BOMMA. Vázy s hmotností 13 kilogramů jasně ukázaly, proč patří čeští skláři stále ke světové špičce.

Točité schodiště má bílou kovovou konstrukci vyloženou dubovým obkladem.

Odborná porota pod vedením profesora Jiřího Pelcla vybírala v pátém ročníku soutěže už z 218 interiérů českých a slovenských architektů a interiérových designérů, což je největší počet přihlášených v historii soutěže Interiér roku. Je to jediná akce, kde se společně utkávají architekti a designéři z České i Slovenské republiky.