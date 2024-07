Slavný tanečník Jiří Bubeníček žije s rodinou v Drážďanech. Chystá překvapení

Tanečník a choreograf žije v hlavním městě Saska již od roku 2006. „Původně jsem bydlel ještě trochu dále od centra, ale nakonec jsem se přestěhoval sem. Velice se mi líbí okolí a prostředí, je tu spousta stylových restaurací, provozuje se tu klubový život a je to tu hodně kulturní,“ pochvaluje si Jiří Bubeníček, jenž v místní Semperově opeře působil dlouhá léta na prestižním postu prvního sólisty baletu a jako choreograf.

Byt se nachází ve čtvrtém podlaží nově postaveného domu a skýtá několik výhod. Předně to je celková dispozice bytu, který má sice jen tři pokoje, ale je důmyslně rozvržen a má podlouhlou chodbu, takže jednotlivé místnosti jsou od sebe poměrně vzdálené. Ke všemu přispívá i podlahová plocha, která má přes osmdesát metrů čtverečních. „V předcházejícím bytě jsem měl vysoké stropy, tady zase máme pěkný balkon,“ pochvaluje si pán domu, jehož vášeň pro umění a kulturu se odráží v každém koutě domova.

Souhlasí s manželkou

Srdcem domova je obývací pokoj, který je spojený s kuchyní a kde se našlo místo i na pracovní kout Jiřího manželky. Zařízení je kombinací moderního a klasického nábytku a vytváří harmonický celek, jenž působí velmi příjemně. „Má žena Nadina je kostýmní výtvarnice a má skvělý vkus, takže kolikrát rád souhlasím s jejími návrhy co pořídit,“ říká s šibalským úsměvem.

Dominantou světlého obývacího pokoje není, jak by se na první pohled mohlo zdát, velká sedačka, jež pojme celou rodinu, ale ohromná třídílná knihovna. Mix literatury je v ní opravdu velmi různorodý. „Jsou tam historická pojednání, cestopisy, knihy o umění i kusy klasické literatury, například Cyrano de Bergerac, podle kterého jsem napsal choreografii pro národní divadlo v Brně,“ svěřuje se Jiří Bubeníček.

Pohoda na balkoně

Koupelna je moderní a dobře vybavená, s velkým zrcadlem a dostatkem úložného prostoru. Jednoduchý a funkční design zajišťuje, že koupelna je nejen praktická, ale také esteticky příjemná, což jistě ocení každý náročný uživatel.

Jedním z největších lákadel tohoto bytu je jeho prostorný balkon, který je ideálním místem pro relaxaci. Balkon je obklopen zelení a poskytuje klidný úkryt před ruchem města. Malý stůl a židle vybízejí k posezení s šálkem kávy nebo čaje, zatímco květiny a rostliny dodávají prostoru svěžest a živost. Pro Jiřího Bubeníčka, který často tráví dlouhé hodiny v tělocvičně nebo na jevišti, je tento balkon ideálním místem k odpočinku a regeneraci. „Díky čtvrtému podlaží v podstatě sedáváme v úrovni korun stromů a je to velmi příjemné,“ říká.

Jiří Bubeníček (49) Jde o jednoho z nejvýraznějších světových baletních interpretů, který svou kariéru spojil s Hamburským baletem Johna Neumeiera a drážďanským Baletem Semperovy opery. V současnosti, po ukončení aktivní taneční kariéry, je Jiří Bubeníček již etablovaným choreografem s vlastní tvorbou, uvedenou baletními soubory například ve Stockholmu, Římě, Dortmundu, Hannoveru, Florencii, Záhřebu nebo Tokiu. Jako choreograf má pověst skvělého tanečního vypravěče a spolu s bratrem (dvojčetem) Ottou a manželkou Nadinou Cojocaru tvoří triumvirát moderní baletní interpretace.

Velké přípravy a gala v Praze

Jak již bylo zmíněno, velkou výhodou bytu je chodba, která spojuje všechny pokoje. Nejde však o stroze vymalovaný prostor, ale je vyzdobena artefakty z umělecké činnosti Jiřího Bubeníčka, ať už jde o památné snímky, historické grafiky, či plakáty z významných vystoupení, třeba v milánské La Scale. „Kromě toho, že představují určité milníky v mém životě, se mi líbí také graficky a jsou pro mě milou připomínkou toho, co bylo,“ říká tanečník.

Ovšem nejen minulostí živ je člověk a někdo tak činorodý a energický, jako je Jiří, neustále hledí vpřed. „Aktuálně se chystám na své pražské gala představení. Chtěl bych letos založit tradici těchto představení, kdy se na prknech vinohradského divadla představí některé mé choreografie,“ líčí barvitě o podniku, který se odehraje 4. a 5. srpna pod názvem Bubeníček International Ballet Gala.

Na gala vystoupí primabaleríny a první tanečníci z předních evropských tanečních scén a prestižních baletních souborů. „Program jsem připravoval přes rok a věnoval jsem mu maximální péči. Jsem nesmírně hrdý, že se nám podařilo získat tak hvězdné obsazení. Do Prahy přijede přes dvacet světových tanečních hvězd!“ říká nadšeně Jiří Bubeníček.

Ten tímto večerem oslaví své padesáté narozeniny, a přestože již téměř deset let netančí, na jeho gala představení dojde k něčemu výjimečnému. Společně s Natasou Dudar z Lipského baletu a Istvánem Simonem z Dortmundu zatančí na známou skladbu Davea Brubecka Take Five. „Jsem sice trošku nervózní, ale věřím, že to dopadne dobře. Moc se těším do Prahy a věřím, že české publikum potěšíme. Navíc už mám v plánu druhý ročník!“ směje se sympatický mistr tance.