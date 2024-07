Prosklenou novostavbu ve svahu si vyžádala babička. A vnuk ji poslechl

Vizi devadesátileté dámy zrealizoval architekt Josef Vostracký. Do svažitého pozemku navrhl moderní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a dispozicí 5+kk, prosvětlený velkorysými okny a posuvnými portály. A samozřejmě s plochou střechou.

Cembritové šedé desky zvolil architekt záměrně.

„Ve Všenorech jsem se narodil a vyrůstal, teď už tu žijeme třetí generace. Kdysi tu postavila vilu babička a právě ona vymyslela, že bychom mohli mít dům na parcele pod ní a my jí zato slíbili rovnou střechu, aby o výhledy nepřišla,“ začíná vyprávění David .

Jeho manželka Lenka pobaveně doplňuje: „Ona by jí nevadila ani sedlová střecha. Ale lpěla na tom, aby dům měl velká okna. Takové prosklené domy si už před lety oblíbila ve Švýcarsku, proto říkala, že musíme mít obrovská okna.“ I pro ni se už Všenory, obklopené přírodou, přitom pár minut vlakem od Prahy, staly srdeční záležitostí.

Dáma s rozhledem chtěla zachovat výhledy

Do vyprávění vstupuje svou vzpomínkou a uznáním i autor projektu, architekt Josef Vostracký: „S paní jsme se potkali na koláčích, určitě upekla domácí, to se pozná. Byla to dáma s rozhledem, která nám popsala, jak celé roky okolí vnímala. Přiznávám, že úplně nemám rád, když děláme pro mladé investory a starší otcové radí, jak oni to umějí nejlépe a ti mladí to musejí postavit podle nich. Ale tahle babička měla naprosto moderní názory.“

Image „prvorepublikových“ Všenor se nezalekl a do svahu usadil moderní objekt ve tvaru nepravidelného obdélníku se dvěma nadzemními podlažími a přístřeškem pro parkování dvou osobních aut.

Aby objekt svým vzhledem nerušil krajinný ráz a nezastiňoval pozemek ani přiléhající parcely, je fasáda tvořena šedými deskami a dřevěnými latěmi.

„Zdejší zástavba je spíše smíšená, rozhodně to není jednotná zástavba typu prvorepublikových vil. Situace se tam výrazně vyvíjela od 80. let a okolo našeho pozemku vyrostly moderní šílenosti i chaloupky ze všeho možného. Nebyli jsme tedy v situaci, kdy bychom ojedinělý dům osazovali do rovnoměrné zástavby hodnotných starších vil. Navrhli jsme proto jednoduchý prosklený moderní dům, který tomu místu podle mě sluší,“ věří architekt Josef Vostracký.

Aby objekt svým vzhledem nerušil krajinný ráz a nezastiňoval pozemek ani přiléhající parcely, je fasáda tvořena šedými deskami a dřevěnými latěmi, díky kterým novostavba přirozeně zapadá do krajiny i do navazující zahrady. „Zvolil jsem nákladnější Cembrit desky a modřínové profily, aby do okolí neřvaly bílé omítky, které by vše přebily,“ dodává architekt.

Dva vstupy poskytují soukromí

Před novým oplocením a posuvnou bránou na úrovni horní hrany pozemku byla vytvořena zpevněná plocha pro parkování, z příjezdové cesty se vjíždí i do přístřešku. V úrovni vjezdu je krytý vstup do domu (2. NP), hlavní vchody jsou ale dva: od vjezdu a vstupní branky pokračuje zpevněná plocha dolů ze svahu až ke druhému vstupu do rodinného domu na úrovni přízemí.

Každé podlaží má tedy samostatný vstup, jeden soukromý v patře kolem ložnice a dvou dětských pokojů, kdy po příjezdu autem mohou rodiče malou dceru přenést rovnou do postele, druhý pro všechny včetně návštěv na úrovni přízemí.

„Je to praktické třeba i pro nákupy, které nemusíme nosit kolem domu. A taky je to potenciál do budoucna, kdy nám dva vchody umožní proměnit dům ve dvougenerační,“ pochvalují si rodiče malé dcery.

I architekt Josef Vostracký považuje možnost rozdělení na dvě samostatné bytové jednotky s vlastními vchody za důležitý parametr svých projektů: „Dům je dispozičně poměrně veliký a toto mu dává možnost vývoje. Když je člověk starší, nepotřebuje už 5+kk, může to být pro něj obtěžující, proto na možnost rozdělení je třeba myslet už v projektu.“

Maximální oslunění s výhledy

V interiéru převládá bílá barva doplněná zářivou žlutou a dřevěným dekorem.

Ložnice, pokoje v patře a stejně tak i herna a obývací pokoj s kuchyní a jídelnou v přízemí jsou záměrně orientovány na jih a západ a prosvětleny jsou celoprosklenými stěnami. Toto řešení je dáno snahou o maximální oslunění domu a využití parcely.

Proto architekt vybral hliníkové systémy 90.SI+ (Super Isulated) s izolačním trojsklem a certifikací pro pasivní domy (U f 0,71 W/(m2.K). „Neměnila bych,“ je spokojená majitelka. „Nevěřila jsem, bála jsem se horka v létě a chladu v zimě, ale architekt měl pravdu, dům je skvěle zaizolován. A i když nám v létě pere do oken sluníčko, v kombinaci se zataženými žaluziemi máme skvělou tepelnou pohodu. A hlavně máme všude dostatek světla a výhledy.“

Pro více než čtyřmetrový posuvný prvek v obývacím pokoji, odkud se plynule vychází na zahradu, pak architekt využil hliníkový HS portál Schüco ASS 70 BE VI rovněž s tepelněizolačním trojsklem.

A zase výhledy…

Klenotem na jižní straně domu na úrovni přízemí je pak krytá terasa se zelenou střechou, která rozšiřuje obytný prostor a vytváří kout pro posezení či grilování. Na terasu se vchází z jídelny a z jejího soukromí se otvírá výhled do navazující zahrady, k bazénu a do krajiny Karlštejnska.

V interiéru převládá bílá barva doplněná šedou, zářivou žlutou a dřevěným dekorem.

„S pozemkem jsme museli bojovat, protože svah byl rovnoměrný, museli jsme jej nahoře zvednout kvůli návaznosti na komunikaci a vytvořit takový zub, a pak dole vymodelovat plochu, abychom kolem domu vytvořili zahradu, protože pobyt v zahradě je pro mě stejně důležitý jako kvalita bytu,“ říká Josef Vostracký.

Ani zelená střecha kryté terasy není samoúčelná. „Chtěl jsem, aby z úrovně ulice a hlavně z oken patra byl rovněž pozitivní výhled do zeleně a ne na šedivou střechu. Zelená střecha opticky zvětšuje i zahradu při vstupu na pozemek,“ vysvětluje tento detail.

Okna domu kopírují šikmý sklon střechy

Samotná stavba byla provedena zděnou technologií se zateplením minerální rohoží do roštu, s opláštěním zdí fasádními deskami a modřínovými latěmi. Konstrukce stropu a vnitřního schodiště je železobetonová, nosné prvky plochých střech jsou tvořeny dřevěnými profily ve spádu střechy. Ten kopírují v patře i okna Schüco AWS 90.SI+, která vyrobila a osazovala společnost DAFE-Plast Jihlava.

Terasa je útulné místo pro posezení.

„V nadpraží rohového zasklení ložnice v patře jsou některá okna sešikmená kvůli kopírování spádu pultové střechy, ale v reálu to není vlastně ani patrné, jde asi jen o 12 až 14 centimetrů,“ upozorňuje na zajímavý detail Roman Novotný z realizační firmy DAFE-Plast Jihlava.

Dům si spokojeně žije a majitelé v něm

„S architektem jsme se myšlenkově potkali, dům je výsledkem jeho i naší vize, nestál si jen za svým, ale byl vstřícný a nesmírně trpělivý vůči našim zásahům a přáním na úpravy, když jsme váhali a ´čachrovali´ s místnostmi,“ vzpomíná majitelka.

Nebyla třeba nadšená s umístěním ložnice v přízemí a dětského pokoje nahoře. „Představa, že budu vstávat a po schodech běhat k dítěti nahoru, nebo že dítě v noci bude muset za námi po schodech, mi nevyhovovala. Ale zároveň se mi líbila myšlenka, že do budoucna budeme mít možnost přemístit ložnici dolů a děti budou mít svůj klid nahoře. A tak zatím máme v přízemí místo ložnice dětskou hernu s možností to kdykoli ubouráním příčky jednoduše upravit,“ konstatuje spokojená majitelka.

A manžel souhlasně doplňuje: „Jsme z výsledku nadšení. Dům si spokojeně žije a my v něm. Je navržený tak, abychom mu neotročili, nemusíme lézt po štaflích a natírat fasádní latě, ale už se těšíme, jak latě vyšisují a získají šedou patinu.“

Večerní pohled na dům s bazénem