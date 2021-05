Bytem procházíte jako na zámku, architekti propojili všechny pokoje

„Zobytnit důstojně dosluhující dispozici složenou jen z řady místností podél jediné fasády, které spojuje obří tmavá předsíň, nemívá prosté řešení. Upřednostnili jsme proto verzi umožňující zužitkovat monumentální šestnáctimetrový průhled celým bytem,“ popisuje architekt Jakub Filip Novák, jeden z autorů projektů studia No Architects.

V bytě byla vyměněna okna a veškeré povrchy včetně skladby nenosné části podlahy. Dřevěná okna jsou přesné repliky původních.

Centrem bytu se tak stalo posezení pod knihovnami a kuchyň s jídelnou, zatímco z protilehlých konců na sebe „pomrkávají“ ložnice dětí a rodičů. Ta rodičovská si díky šatně a privátní koupelně zachovává svou intimitu, i přes přímou návaznost na obytný prostor.

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku2020 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. 2. 2021.

Pozn.: fotografie vznikly před nastěhováním majitelů.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX až v úterý 21. září 2021.

Pokoje jako na zámku

Průhled celým bytem tak trochu připomíná zámecké řešení, kde lze procházet pokoji, aniž by bylo nutné použít chodby. „Do tmavé předsíně jsme vložili velkou koupelnu a ´zatočili´ příchod do bytu tak, aby nepotřeboval dalšími dveřmi oddělené zádveří, a přece byl zcela oddělen od dění na domovním schodišti. Do interiéru jsme pak propsali noblesně optimistický ráz domu z unikátní epochy raného 20. století, v jehož útrobách byt je,“ vysvětluje architekt Novák.

Fasáda i veřejný interiér domu jsou pojaty s dobovou výtvarnou péčí. U kapotáže topných těles se tak architekti nechali inspirovat vzory z domovního zábradlí.

Špičaté obložky zase odrážejí okenní štuky, polstrování cituje vzor na domovních dveřích, zatímco na hladkých plochách se v interiéru stejně jako na jednoduché fasádě domu zdůrazňují materiály, tedy dubové dýhy a lakované povrchy v jemných odstínech.

V bytě byla vyměněna okna a veškeré povrchy včetně skladby nenosné části podlahy a podlahy lodžie. Nábytek navrhli architekti bytu na míru, od postele přes knihovny, žebřiny až po jídelní stůl.

Za jedním opěradlem pod knihovnou je zasunuta matrace, s jejíž pomocí je možné sezení rozšířit na velké letiště. Celý byt kompletně podtrhuje mosazná linka propsaná do soklu podlah, nohou stolků i nábytku.

Nábytek na míru umožnil pohrát si s detaily včetně zaoblených rohů vestavných skříní, které „obepínají“ koupelnu.