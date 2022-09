Drogy tu byly a vždycky budou. Perzekucemi je nelze vymýtit, říká Adam Mišík

K fotografiím ze světové premiéry vašeho nového filmu BANGER. na karlovarském filmovém festivalu jste na svém Instagramu napsal „nejlepší týden mého života“. Byla v tom nějaká nadsázka, nebo jste to tak opravdu cítil?

Myslel jsem to upřímně, bylo to neskutečné. Mám z toho filmu ohromnou radost a vlastně mi bylo celkem smutno, když to celé skončilo.

Ve Varech jste ho viděl poprvé?

Ano, šetřil jsem si ten zážitek až na velké plátno. A k tomu ta nervozita, očekávání, reakce okolí, člověk nikdy neví, co může čekat. Recenze většinou dopadnou spíš špatně, tentokrát to ale bylo jinak a je to moc fajn.