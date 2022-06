Neřeším, co si kdo o mně myslí. To vám dá obrovskou svobodu, říká Adam Mišík

Je na vás vidět skvělá kondice. Jak trénujete?

Mám teď dvoufázové tréninky pod Martinem Míčou, ráno box a večer posilování. Taky chodím u nás na Letné běhat nahoru a dolů po schodech. Mám to tak, že do všeho jdu, jak nejlíp umím. Život chci žít naplno, nemá cenu se držet zpátky. Rád si vyzkouším všechno a pak si řeknu, co mi sedí a co ne. Při konfrontaci se někdy snažím problémy obcházet, tak tady se jim nevyhnu. Chci zkrátka prozkoumat zase něco jiného. Momentálně se věnuju boxu, ale třeba za půl roku budu chtít lézt po skalách, co já vím. V dětství jsem hrál fotbal a táta mě v tom podporoval. Bavilo mě to, jenže ve dvanácti jsem měl pocit, že si s klukama v kabině už moc nerozumím, tak jsem s ním seknul. Sítem k profesionálnímu sportu stejně projde minimum kluků.

Mám pocit, že vztahy mladých lidí většinou za moc nestojí. Je pro mě lepší si počkat na něco pořádného. Adam Mišík