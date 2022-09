Feminismus je v zájmu všech mužů. Nerovnosti? Neomluvitelné, míní Hřebejk

Když jsem s vámi jela dělat rozhovor, myslela jsem, že vyhledávaný český režisér bude žít v opulentní vile. A my se setkáváme na hausbótu… Ano, žijeme tady celoročně. Bydleli jsme v domě po rodičích na okraji Prahy, který jsme zrekonstruovali. Bylo to nádherné, ale připadalo nám, že je na nás moc velký. Barák jsme prodali a koupili si dům na Petříně. Nebyl sice opulentní, jak říkáte, ale byl krásný. Zjistili jsme však, že nám je nejlíp na hausbótu a přestěhovali se sem natrvalo. Je velká zodpovědnost mít víc nemovitostí a střídat je. Byli jsme teď u kamarádů, kteří mají nádhernou chalupu. Na pohled je to krása, ale zároveň spousta práce, a když má potom člověk nemovitosti dvě, tři, je to problém. Proto jsme se rozhodli mít jen jednu a nenáročnou. Je tady krásně i v zimě.

Postavit se před kameru? Myslím, že v sobě nemám dostatečnou přirozenost a ani v tomto ohledu nemám žádné ambice. Kdybych je měl, zahrál bych si i ve svém filmu.