Katalánského sólistu Národního divadla inspiruje Praha. Co na ní miluje nejvíc?

Když se dívky věnují baletu, je to okolím považováno za samozřejmost. U chlapců se ale ještě setkáváme s předsudky, že se nejedná o příliš „mužský koníček“. Viděl jste v dětství film Billy Eliott, který pojednává o klukovi, který chce být raději tanečníkem než boxerem?

U nás doma to bylo trochu jiné, bratr je tanečník flamenca, takže moje volba nikoho příliš nepřekvapila. Billy Eliott patří k mým oblíbeným filmům, který jsem viděl už jako dítě. Dokonce jsem si pak zajel do Londýna na muzikálové představení.