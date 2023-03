Maminka (Záblesky vzpomínek na urozenou paní)

Maminka se do našeho tatínka zamilovala tak, že on byl napřed ještě trochu ženatý – okouzlil ji svými velkolepými řečmi na soustředění pokrokové mládeže v Praze, jak je teď divadlo Fidlovačka – maminka tam byla za Slovensko, tatínek za Moravu plus za Čechy. Maminka za zamilované ženy do Sovětů, tatínek za drahnou už chvíli zesnulé pány Zápotockého plus Gottwalda.