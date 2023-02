SÓLO PRO MORÁVKA: „Bombardování neexistuje, přísahám,“ šeptala maminka po válce

Maminka (Záblesky vzpomínek na urozenou paní)

Naše maminka se do našeho tatínka zamilovala tak, že on byl napřed ještě trochu ženatý – okouzlil ji svými řečmi na soustředění české a slovenské mládeže v Praze 1959 – tatínek tam byl za Brno, maminka za okres Trstená – to je tam, jak krásně teče řeka Orava. Maminčin otec byl umanutý rolník – poškodili mu hlavu kamením, když kdesi cosi nechtěl podepsat. Miloval svá luka v horách – jezdívalo se tam koňským spřežením – jinak ta sena člověk dolů nedostal.