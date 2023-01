SÓLO PRO HÜBLA: Permanentně podnapilý. Ve střední Evropě nelze žít jinak

Blikla mi zpráva, píše kamarád, zdají se mu často výpravné erotické sny, tak si je zapisuje a nějaké že mi mailem posílá, prý jestli mám zájem si je přečíst. Samozřejmě! Sem s nimi, posílej! Mně osobně se dlouho žádnej erotickej sen nezdál, když už se mi něco zdá, tak to jsou horory, odpovídám a tiše mezi řádky závidím. Asi je to v těch mezerách poznat, protože mi odepisuje: tak si piš aspoň ty horory. Ne, to nejde, jsou příliš krutý… Ale nedělej chudáka, provokuje.