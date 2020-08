Čtyři sta zrušených představení. Národní divadlo vrací 53 milionů

Do Síně slávy Národního divadla byl u příležitosti zahájení nové sezony uveden tenorista Miroslav Švejda. Tradiční Ceny ředitele ND pro umělce do 35 let dostali sólistka Baletu Ajaka Fudžiová, herec Matyáš Řezníček a operní pěvec Pavel Švingr. Ceny jim v historické budově předal ředitel Jan Burian.