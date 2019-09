Bezruký Frantík připomene skutečný příběh našeho Forresta Gumpa

„S nápadem přišel Igor Orozovič, nosil jej v hlavě několik let. Obávám se, že přečetl všechny knížky, co Filip napsal. Ony totiž nejsou moc dobré, je to spíš taková motivační literatura,“ vysvětluje autor scénáře Tomáš Dianiška.

Jak je u jeho tvorby zvykem, podává Filipův příběh v sérii krátkých vypointovaných situací. „Není to ovšem – v dobrém slova smyslu – brakové divadlo, co obvykle děláme,“ uvažuje autor. Dianiška slibuje uctivější přístup k tématu a žánrově novinku přirovnává k Forrestu Gumpovi.



Že by ovšem příběh o postiženém nešel dohromady s černým humorem, se Dianiška nebojí.

„Měli jsme dvě předpremiéry před létem, kam dorazili studenti z Jedličkova ústavu a líbilo se jim to. Na každém představení máme pro tyto studenty rezervováno pár míst,“ hlásí. „Oni na citlivé téma také dokážou vtipkovat,“ dodává jako autor kontroverzního a velice úspěšného představení Mlčení bobříků.

V těžké hlavní roli, která herci přikazuje mít celý večer ruce svázané za zády, se představí Jakub Albrecht. Tvůrci mu třeba museli v představení najít místo, kdy mu někdo v přítmí utře pot z čela ručníkem. „Možná to zní banálně, ale opravdu je to potřeba, aby mu nestékaly kapičky do očí.“

„Jakub se připravoval velice svědomitě. Chodil na tréninky, třeba na jógu, aby se nohama dokázal obléci či udělat čaj,“ přibližuje Albrechtovu přípravu Dianiška, který si spolu s Orozovičem v novince taktéž zahraje. Druhý jmenovaný pak dále pomáhal pro představení vytvořit hlavní hudební linku a nahrál vlastní píseň Holoubek s dětským sborem. „I František Filip zpíval v dětském sboru. Igorovu ústřední melodii pak dál zremixoval Ivan Acher,“ dodává k hudbě, která bude důležitou součástí večera, Tomáš Dianiška.

Ten je hlavní postavou volného sdružení F. X. Kalba, které ve studiové scéně Divadla pod Palmovkou (PalmOFF) působí a které je souhrnně uvedeno jako režisér celé novinky. „Máme rozdělené role, ale opravdu do režie mluvíme všichni. Činohru si kolegové herci obstarají sami a já spíš řeším technickou složku - svítím, zvučím a říkám, kudy kdo přijde,“ vysvětluje Dianiška.

Premiéru Bezrukého Frantíka chystají do PalmOFF na pondělí 30. září.