Křižovatky připomenou Havlovo dědictví, blíží se i 4+4 dny v pohybu

Třetí ročník mezinárodního divadelního festivalu Pražské křižovatky opět přiváží zahraniční inscenace a projekty úspěšné na evropských festivalech, které většinou jindy než v rámci přehlídky není u nás možné vidět. „Letošní ročník festivalu jako by tematicky svíral motiv hlasu, naslouchání, slyšení. Konkrétně zachytí hlasy zábavy, ale nechá mluvit i publikum, či úplně utiší herce. Festival rovněž takto připomíná dědictví Václava Havla, vztah divadla a politiky a letos rovněž třicáté výročí sametové revoluce,“ uvedla za pořadatele mluvčí Činohry Národního divadla Kateřina Ondroušková.

Program zahájí polské divadlo TR Warszawa. Režisérka Anna Karasińska přiveze inscenaci Fantasia, která dostojí svému názvu: na jevišti je šest herců a průběžně dostávají instrukce, kým se mají stát. Slovenské komorní divadlo Martin přijede s inscenací českého režiséra Jiřího Havelky Zem pamätá, v níž se tvůrci zabývají osudem slovenské normalizační hvězdy popu Karola Duchoně. „Inscenace stojí na řadě tehdejších písní – vypadá jako čistá show, přitom ale klade otázku, co je člověk ochoten obětovat pro slávu a jak ta funguje v socialistické zemi,“ hlásí Ondroušková.

Festival zakončí inscenace brazilské režisérky Christiane Jatahy Julia. Ta nás v adaptaci hry Arthura Strindberga Slečna Julie přivede do vily v Riu de Janeiro, kde dcera pána domu propadne vášni k otcovu černošskému řidiči. Plasticitu příběhu údajně násobí inscenační styl live-cinema. Další program přehlídky lze nalézt na stránkách akce.

Kromě samotných představení opět nabídnou Pražské křižovatky i přednášky, besedy s tvůrci, workshopy. Vše v prostorách Nové scény a jejího okolí. Festival začíná už v pondělí 30. září a potrvá do neděle 6. října.

Desfourský palác opět ožije

Na tři dny, tedy v pátek, sobotu a neděli, se festival Národního divadla dostane do souběhu s další tradiční pražskou přehlídkou. Už čtyřiadvacátý ročník festivalu 4+4 dny v pohybu odstartuje 4. října, kdy přes šedesát současných umělců oživí Desfourský palác na Florenci v rámci hlavního výstavního projektu Místa činu s podtitulem Nikdo nemá nic.

Divadelní část ovšem začíná až o den později, kdy v Divadle Archa představí americký performer Jeremy Wade své představení The Clearing. V novince znázorňuje své obavy o budoucnost. „Využívá k tomu svůj charakteristický projev – kombinaci tance, fyzické akce, zpěvu, textového apelu, ale i hudby a vlastní scénografie. Jeho nová produkce je halucinogenní demontáží reality volající po solidaritě,“ popisuje ta pořadatele Eliška Míkovcová.

Přímo v Desfourském paláci zaujme site specific představení týmu okolo Lucie Ferenzové My Hood. Tvůrci nabízí scénickou mixáž forem a stylů upozorňující na dnešní všeobjímající fenomén nomádství. „Hlavním tématem je domov, co to znamená a cítit se někde doma. Představení se snaží se hovořit o stereotypech ve vnímání cizinců žijících na našem území, otevírá téma hledání identity a snaží se připomenout, že všichni jsme někdy a někde cizí, a zároveň všichni toužíme po přijetí, uznání a integritě ve společnosti,“ dodává ještě produkční Kristýna Milaberská. Performance se volně inspiruje knihou Světlé dny od Zuzsy Bánkové.

Diváci se mohou dále těšit na finsko-egyptskou umělkyni Samiru Elagoz nebo íránského non-binárního umělce Sorour Darabi. Jednotlivé performance hostí vedle Archy i Ponec a Centrum současného umění DOX. Více informací lze nalézt na webu akce.