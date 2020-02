Oprava Vřídelní kolonády finišuje, lidé do ní budou znovu moci v létě

„Nyní čekáme, až se uskuteční výběrové řízení na odstranění stropu a nové vybetonování, do vřídelní síně se pak vrátí vřídelní mísa a havarijní stav bude zajištěný,“ uvedl primátorčin náměstek pro investice a člen pracovní skupiny Petr Bursík.



Otázkou ale je, co bude s kolonádou dál. Pracovní skupina už totiž nemá oprávnění, aby řešila estetickou stránku. Budova by se mohla podle optimistických odhadů otevřít lidem do filmového festivalu. Pravděpodobně ale nenajdou ve vřídelní síni žulovou podlahu, nýbrž pouze beton a z jedné části bude chybět skleněná stěna.

„Vřídlo ale bude vyvěrat tam, kde vyvěralo,“ řekl Bursík.

Podle ředitele Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Milana Trnky budou v takovém případě pro vývěr Vřídla pravděpodobně platit stejné limity, jako když vyvěrá venku, tedy mnohem níž.

„Bude otázkou, jestli Vřídlo budeme moci pustit do plného výstřiku, protože do haly bude pronikat vítr. Záleží to na zkouškách, dopředu to neumíme říci,“ uvedl.

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád po celou dobu opravy na všechno dohlížela a snažila se, aby nedošlo k žádné havárii.

„Z budovy už je sňaté všechno, co mělo být. To znamená, že je odlehčená a teď ji musíme zase zatěžovat, abychom se dostali do původních parametrů, na které si tohle území zvyklo. Musíme se tedy dostat do původního stavu, co se týká hmotnosti,“ popsal Trnka.

Zároveň doplnil, že s kolegy sledují všechny změny týkající se pramenů. Doufají, že až se kolonáda opět zatíží, změny zmizí.

O dalším nakládání s budovou nyní musejí rozhodnout městští zastupitelé. Pokud by podle náměstka Bursíka chtěli, aby stávající kolonáda fungovala dál, muselo by se město na kolonádu podívat komplexně.

Druhou možností je architektonická soutěž na novou kolonádu, s níž souhlasilo zastupitelstvo bývalé. Ta bude stát Karlovy Vary další peníze. Vhodné by přitom i podle stanoviska Kanceláře architektury města bylo stavbu vítězného návrhu neodkládat. Mohl by totiž zastarat.

Bursík na posledním jednání zastupitelstva představil všechny opravy, které si vyžádal havarijní stav, i ty, které by mohly navazovat. Stávající kolonádě by prodloužily životnost i o padesát let. Zástupci finančního odboru ale upozornili, že radnice na takové akce nemá v současné době vyčleněné peníze. Předložený soupis prací vzali zastupitelé pouze na vědomí.

„Navazující práce nejsou nic nového. Byly vyvolané havarijním stavem. Uvědomuji si, že Vřídelní kolonáda je pro nás středobodem lázeňství. Proto bychom měli postupovat tak, abychom neopravili jen havarijní stav, ale dotáhli vše do důstojné podoby,“ uvedla po jednání primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Připomněla přitom, že Karlovy Vary jsou lázeňstvím proslulé a společně s dalšími evropskými lázeňskými městy kandidují na seznam UNESCO. O jejich zápisu se bude rozhodovat na přelomu června a července v Číně.

„Předpokládám, že bychom finance našli. Určitě to není o tom, že je pustíme v jednom rozpočtu, ale budeme plánovat ve střednědobém výhledu. Pak by mohly být peníze na údržbu a opravu připravené,“ doplnila primátorka.