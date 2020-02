Lázně dostanou nové trolejbusy zřejmě v létě, město se zaručí za úvěr

Na nadcházejícím zastupitelstvu však chtějí zastupitelé ještě před podpisem smlouvy o ručení projednat se zástupci společnosti další smlouvu. Bude se týkat podmínek ručení, ošetří i způsob úhrady a další nakládání s úvěrem.

Problém je v tom, že společnost Městská doprava Mariánské Lázně, která na pořízení trolejbusů získala osmdesátiprocentní dotaci, musí nové trolejbusy nejprve zaplatit. Teprve pak může dotaci začít čerpat. Protože ale volné prostředky ani žádný jiný majetek nemá, musí si vzít úvěr. Jenže banky požadují, aby se za půjčku zaručilo město.

„Nákup trolejbusů je třeba předfinancovat, ale dotace bude značnou část úvěru ihned sanovat. Po odečtení dotace a DPH zůstane z celkové sumy k proplacení ještě přibližně 19 milionů korun. To je přibližná částka, na jakou nás nakonec nové trolejbusy vyjdou,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Doplnil, že dopravní podnik se některé vozy, které jsou schopné jízdy, pokusí ještě prodat. Tím by se mohla výsledná částka snížit. „Je ale otázkou, zda se to podaří, nicméně to prý alespoň zkusí,“ konstatoval Kalina. Připomněl, že je ve hře i oprava měnírny a trakčního vedení v ulicích, a to opět za pomoci dotace.

Radnice chce také probrat se soukromou firmou Z – Group, která ve společnosti Městská doprava M. Lázně drží 40 procent, případné navýšení podílu města. „Budeme o tom jednat, uvidíme, jak to dopadne,“ doplnil Kalina s tím, že město před nedávnem dokonce oslovilo spolumajitele firmy s nabídkou na odkoupení jeho podílu, bylo však odmítnuto.

Ekologická doprava v Mariánských Lázních funguje už od začátku 20. století. Tehdy do tamních ulic vyjely tramvaje. Po druhé světové válce, přesně 27. dubna 1952, tramvaje nahradily trolejbusy.

V roce 2013 se město rozhodlo o postupném útlumu trolejbusové dopravy. Důvodem byly peníze. Obrat nastal po komunálních volbách v roce 2014. Tehdy dalo nové vedení radnice trolejbusům zelenou. Bylo rozhodnuto tento tradiční typ dopravy v Mariánských Lázních zachovat a zmodernizovat.