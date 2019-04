Dosluhující trolejbusy potřebují výměnu, radnice se zaručí za půjčku

Rada města však zároveň nechá zpracovat analýzu, jaká forma pomoci by byla pro město ekonomicky nejvýhodnější. K takovému rozhodnutí došli mariánskolázeňští zastupitelé po dlouhé a bouřlivé debatě.

Problém je v tom, že společnost Městská doprava Mariánské Lázně, která na pořízení trolejbusů získala příslib dotace, musí nové trolejbusy nejprve zaplatit. Teprve pak může peníze čerpat. Protože volné prostředky nemá, musí si vzít úvěr. Banky však vyžadují, aby se za půjčku zaručilo město.

„Vidím to pozitivně, s městem jsme se dohodli. Ano, jsou tam ještě otevřená vrátka pro případné varianty pomoci, ale to zásadní jsme vyřešili,“ uvedl jednatel společnosti Vladimír Nedvěd.

Zastupitel Martin Hurajčík na zastupitelstvu argumentoval, že odmítnout dotaci 82 milionů na pořízení nových trolejbusů by bylo v tuto chvíli, kdy jsou staré vozy na hranici životnosti, velmi riskantní. Nové trolejbusy by radnici daly čas připravit se do budoucna na případnou výměnu jedné ekologické dopravy za jinou, levnější.

Město by podle jeho slov mělo dát společnosti záruku, je ale třeba zjistit, jaký způsob bude pro město nejvýhodnější. Zároveň navrhl jednat se soukromou firmou Z-Group, která je spoluvlastníkem dopravní společnosti, v níž drží 40 procent.

K tomu se vyjádřil místostarosta Zdeněk Král, který se s majitelem firmy Z-Group Zdeňkem Zemkem několikrát neúspěšně snažil o dopravní společnosti jednat. „Byl pravomocně odsouzen k výkonu trestu, bude obtížné se s ním sejít,“ informoval zastupitele.

Zastupitel Petr Třešňák také upozornil, že dopravní podnik tlačí termíny. „Pokud se nerozhodneme rychle, tak nám asi ujede vlak. Vnímám i to, že ručení městem za úvěr je risk, podle mého by bylo spravedlivé, kdyby město ručilo šedesáti procenty a druhý společník čtyřiceti procenty,“ řekl. Podle Martina Hurajčíka se však k tomu společníka přesvědčit zřejmě nepodaří.

Jednatel dopravní společnosti Vladimír Nedvěd zastupitelům připomněl, že už v roce 2016 se město rozhodlo, že trolejbusy v ulicích města budou dál jezdit.

Bude třeba vyměnit i měnírnu a trakční vedení

„V souladu s vůlí zastupitelstva jsme žádali o dotaci z IROPu a získali ji. Myslím, že tahle šance se opakovat nebude. Jsme ale v situaci, kdy se o nás banky neperou, proto potřebujeme záruku města,“ vysvětlil s tím, že společnost potřebuje příslib co nejdříve, protože už první týden v květnu by chtěla vyhlásit výběrové řízení na pořízení trolejbusů.

„Aby se nám nestalo, že ukončíme výběrové řízení a nebudeme moci podepsat smlouvu. Pokud bychom museli čekat, hrozí, že nedodržíme stanovené lhůty, a nesplníme tak podmínky dotace. V krajním případě bychom pak museli dotaci vrátit,“ upozornil Nedvěd. Ten zároveň zastupitele informoval o tom, že bude třeba také obnovit měnírnu a v dohledné budoucnosti i trakční vedení v ulicích.

Ekologická doprava v Mariánských Lázních funguje už od začátku 20. století. Tehdy do tamních ulic vyjely tramvaje. Po druhé světové válce, přesně 27. dubna 1952, tramvaje nahradily trolejbusy. V roce 1960 se trolejbusy rozjely i do Úšovic, kde v průběhu 60. let vyrostlo sídliště.

Linky se rozrůstaly i v 80. letech, v ulicích se objevily trolejbusy, které představovaly výkřik techniky. V roce 2013 se město rozhodlo o postupném útlumu trolejbusové dopravy. Důvodem byly finance. Obrat nastal po komunálních volbách v roce 2014.