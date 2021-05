Školám v Karlovarském kraji docházejí testy, další jim dovezou hasiči

Správě státních hmotných rezerv se zásoby antigenních testů pro školáky začaly tenčit už ke konci dubna, kdy se zrušil tendr na nového dodavatele.



Testy tak mají jen do konce tohoto týdne například hned dvě ze tří základních škol v Ostrově, jak potvrdil starosta města Jan Bureš.



„Od ředitelů škol ale taky vím, že to vedení kraje průběžně řeší a docházka dětí tak zatím ohrožena není,“ dodal.



Školy v kraji zachraňuje mimo jiné to, že se nově už nemusí pravidelně testovat děti v mateřských školách a že se kraj antigenními testy předzásobil.

„Hodně nám také pomohlo, že školáci na prvním a nově i druhém stupni se na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví mohou testovat už pouze jednou týdně. Pokud by se ale měli v nejbližší době do škol vrátit i všichni středoškoláci, byl by to nejspíš problém,“ upozornil krajský úředník Stanislav Jambor, který zásobování škol antigenním testy v rámci regionu koordinuje.

S redistribucí testů obcím nebo přímo do škol pak vypomáhají hasiči, kteří je rozvážejí ze skladu krajského pracoviště Národního pedagogického institutu v Karlových Varech.



Jeho vedoucí Martina Bělohlávková potvrdila, že do 17. května včetně by školám v regionu měla zásoba testů z jejich skladu postačit. „Musím ale pochválit hlavně samotné školy, protože si o zásoby říkaly už dříve, nenechávaly to na poslední chvíli, a tak mají kde brát,“ řekla.

Hejtmani všech krajů už dříve upozorňovali na to, že povinnost státu zajistit antigenní testy padla právě na kraje a školy.



„Je to opravdu dost složitá situace, protože se do zajištění testování museli zapojit snad všichni od učitelů až po úředníky. Ti obce i školy pravidelně obvolávají a zjišťují, co je kde zapotřebí. Přesto nikdo z nich nepanikaří a navzájem si vycházejí vstříc,“ dodala Bělohlávková.

V neděli se má rozhodnout o testech

Tendr na dodání dalších více než pěti milionů antigenních testů do škol musela SSHR poslední dubnový týden zrušit. Přihlásily se do něj čtyři firmy, žádná s nich ale nesplnila podmínky zakázky. Leckteré regiony tak budou mít podle šéfa Asociace krajů Martina Kuby už příští týden problém, protože jejich školy testy v zásobě nemají.

Aneta Procházková z oddělení komunikace s veřejností SSHR zároveň potvrdila, že nabídky na novou zakázku dodávky antigenních testů do škol se budou uzavírat až tuto neděli v 10 hodin.

„Následně ještě ten den zasedne komise, která bude nabídky vyhodnocovat. Do té doby bohužel ještě nemůžeme probíhající výběrové řízení komentovat, ale děláme maximum pro to, aby byly testy v našich skladech co nejdříve,“ uvedla Procházková.

Termíny dodání testů jsou podle ní od ministerstva školství přesně dané a vybraná firma je musí splnit. „Prvních 2,8 milionu testů má vítěz tendru dodat nejpozději do 17. května, dalších 2,8 milionu do 24. července,“ upřesnila Procházková.

Nákaza ve školách je pod kontrolou

Podle aktuálních dat karlovarské krajské hygienické stanice bylo v období od 12. dubna do 4. května ve školách a školských zařízeních Karlovarského kraje provedeno mezi školáky už celkem 76 130 testů.

Antigenní test vyšel pozitivní u devatenácti z nich, opakovaný test metodou PCR potvrdil nákazu v sedmi případech.

Z více než 26 tisíc provedených testů mezi pedagogy se nákaza antigenním testem potvrdila zatím jen u tří, opakovaný PCR test odhalil jediný pozitivní případ.