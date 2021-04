Chybějící praxi studenti doženou, bude to ale těžké, míní ředitelé škol

Jako Kluci v akci. I tak vypadala distanční praktická výuka na Střední škole stravování a služeb v Karlových Varech. Jenže kuchař toho musí zvládnout víc. Například obsluhovat velkou kuchyňskou techniku a neuvařit tři, ale třeba padesát porcí. A to doma nenatrénuje.



„Musím říct, že naše učitelky praktického výcviku podaly excelentní výkon. V průběhu dálkového vzdělávání využívaly kamery a před dětmi vařily jako v televizi. Nicméně už nyní je jasné, že praxe bude dětem scházet a dost těžko se dá v plné míře nahradit. Navíc gastronomie a hotelnictví jsou naprosto v rozkladu. Vracíme se do uzavřeného prostředí, kdy je většina hotelů a restaurací mimo provoz. Pro nás to je obrovský problém,“ popsal situaci ředitel Jiří Neumann.

Škola tak využívá vedle cvičné školní kuchyně několik málo otevřených provozoven. „Díky neuvěřitelně gentlemanskému přístupu vedení hotelu Thermal jsme sem mohli stáhnout velké množství našich žáků. Pracujeme také v restauraci La Hospoda, v Lázních Jáchymov i v Domově pro seniory ve Staré Roli. Zkrátka vychytáváme všechny příležitosti, kde by naši studenti mohli praxi absolvovat,“ doplnil ředitel Neumann.

Problémy očekává i Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Podle ředitele Pavla Januse žáci přišli o pět měsíců souvislého praktického vzdělávání a plně dohnat tento prostoj nebude možné.

„Elektrikáři, svářeči kovů a mnohé další obory potřebují složitou praktickou přípravu. U prvních ročníků budeme muset začít od začátku. Jak se s tím popasují ostatní, to je hodně na rodině, na samotných žácích. Uvidíme, jak se to projeví u zkoušek a maturit. Některé termíny jsme už posunuli na později, abychom získali čas žáky to nejdůležitější doučit,“ konstatoval ředitel Janus.

Podobně vidí situaci i ředitel Střední průmyslové školy Ostrov Pavel Žemlička. Ten míní, že v maturitních oborech půjde praxe dohnat lépe, problémy však očekává u technických učebních oborů, jako je například mechanik nástrojař.

„Musí tomu pomoci i sami žáci, bude to vyžadovat jejich plné zapojení při výuce i při letních praxích. Pokud budou chtít, nucenou přestávku určitě doženou. Kolegové se velmi snažili, ale vyučovat praktickou výuku na dálku je krkolomné a těžké,“ vyjádřil přesvědčení ředitel Žemlička.

Podle jeho slov i na této škole posunuli závěrečné zkoušky. „Organizujeme je tak, abychom skončili v druhé polovině června. Zvolili jsme pozdní termíny, ale dbali jsme na to, aby nezasahovaly do přijímaček na vysoké školy,“ doplnil Pavel Žemlička.

Až na začátek července posunuli termíny závěrečných zkoušek u některých oborů na Integrované střední škole v Chebu. „Důvod? Potřebujeme čas. Ve třetích ročnících se probírají ty nejnáročnější postupy a to nejde zvládnout jinak než právě odborným výcvikem. Už nyní víme, že to bude těžké a náročné, ale vše podstatné bychom měli do konce školního roku stihnout. Hodně záleží na samotných studentech. Je třeba, aby se účastnili odborných výcviků a praxí pokud možno bez absence,“ vyzval ředitel Jan Homolka.

Ten vidí problém i v tom, že žáci nemohli v průběhu nucené odstávky získat nejrůznější oprávnění, která v zaměstnání budou potřebovat.

„Například svářečské kurzy byly uzavřené do poslední chvíle, a žáci je tak budou muset absolvovat o prázdninách. Podobné je to s řidičáky. Ty už studenti druhých ročníků nestihnou. Budeme je muset přesunout do ročníku třetího,“ dodal ředitel Homolka.