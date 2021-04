Rodiče už nedávají do školek děti s rýmou a kašlem, pochvalují si ředitelé

Pondělní den měl pro řadu rodin tak trochu sváteční příchuť. Na tuto chvíli netrpělivě čekali učitelé, děti, ale i jejich rodiče.

„Natálka nemohla dospat. Těšila se na kamarády ve školce i na oblíbené hračky. Celé ráno přemýšlela, čím překvapí paní učitelku. Ale přiznávám, že my jsme se těšili ještě víc,“ odpovídá se smíchem maminka Jana, která v pondělí ráno vedla svou dceru do jedné z chebských mateřských škol.

Je ráda, že konečně nebude muset řešit hlídání, každodenní stravu a to, jak dceru zabavit. „Už to bylo třeba. Děti se doma nudily, pracovat na home office se s nimi nedalo. Když jsem musela do práce, hlídali babička s dědou. Nejvíc mi dalo zabrat každodenní vaření. Ke konci jsem nevěděla, co udělat k obědu. Už mi docházely nápady,“ dodává.

Fakt, že ve školkách v pondělí zavládlo obrovské nadšení, potvrzují i ředitelky oslovených předškolních zařízení.

Nejmenší si musejí zase zvykat

„Bez problémů, bez pláče. A přišly skoro všechny,“ potvrzuje například ředitelka chebské školky Pohádka Ludmila Mračková s tím, že tamní učitelky budou, pokud to počasí dovolí, velkou část dne s dětmi na školní zahradě.

„Prostor jsme v maximální míře připravili, máme i hodně venkovních hraček a pomůcek. Už po svačince třídy opouštíme. Venku děti mohou třeba kreslit křídami, lupami pozorovat přírodu, mohou běhat a skotačit. Snažíme se, aby byl pobyt ve školce co nejnormálnější,“ říká ředitelka Mračková, kterou však mrzí, že děti letos kvůli koronaviru přišly o kurz plavání, bruslení či o pěvecký kroužek.

„S tím nic nenaděláme. Jsem ale ráda, že rodiče nyní mnohem víc než dříve dbají na to, aby do školky poslali skutečně zdravé děti. To znamená bez jakýchkoli příznaků, ať to je třeba jen rýma či kašel. Ráno dětem změříme teplotu a vyptáme se, jak se cítí. Pokud jim není dobře, zůstávají doma. Výsledkem je, že děti jsou zdravé. Sami rodiče si to pochvalují,“ konstatuje ředitelka Mračková.

Do školky se těšily i děti z Lipové. A to hlavně ty starší. „U těch nejmenších během dopoledne ukápla slzička. To přerušení bylo dlouhé, tak si některé děti musely na školku opět zvyknout,“ popisuje první den ředitelka mateřské školy v Lipové na Chebsku Michaela Lámerová.

Podle jejích slov zatím v Lipové nebudou pořádat žádné větší akce pro rodiče. Například oželí besídku ke Dni matek. Výroba dárečku ale rozhodně chybět nebude. Také tady pozorují, že děti zůstávají doma, i když mají třeba jen obyčejnou rýmu. „Rodiče už prostě nachlazené dítě do školky nepošlou,“ potvrzuje ředitelka.

Téměř osmdesát procent dětí přivítali v mateřské škole v ašské Okružní ulici. „To je opravdu hodně. A že se těšily! Bylo úžasné vidět, jak se k paní učitelce nahrnuly, když přišla do třídy… to bylo až dojemné. Ukazuje se, že dětem ty běžné věci, jakými jsou školka, kamarádi i paní učitelka, hodně chyběly. Máme to prostě pod kůží a je vidět, že režim všichni potřebujeme,“ říká ředitelka školy Jiřina Červenková.

Potvrzuje, že ani tady se už učitelky nesetkávají s tím, že by děti přicházely do školy nachlazené, s rýmou a kašlem či dokonce s teplotou. „Musím říct, že se to skutečně velmi, velmi zlepšilo. Rodiče to nepodceňují, chovají se zodpovědně a dbají na to,“ dodává ředitelka Červenková.