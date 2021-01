Díky telemedicíně ubude lidí, kteří musí do nemocnice, říká šéf záchranky

Dokážete jednoduše vysvětlit, co to telemedicína je?

Obecně je to medicína na dálku. Tomu napovídá předpona tele. V současné době už existují některé metody, které ji využívají. Například záznam EKG monitoru, který má pacient na těle, se může přenášet kardiologovi, který může člověka sledovat na dálku, může s ním jeho stav konzultovat. My bychom rádi přenesli telemedicínu do přednemocniční neodkladné péče. To znamená, že bychom chtěli využít těchto metod k tomu, abychom dostali lékaře virtuálně na místo. V současnosti jezdí lékař asi k sedmnácti procentům případů, zbylých 83 procent řeší výjezdové skupiny bez lékaře. Část výjezdů ovšem s lékařem konzultují. Telemedicína by umožnila podobně konzultace rozšířit, zdokonalit. Lékař by díky ní měl k dispozici nejen to, co mu říkají záchranáři, ale viděl by situaci na místě, mohl by si promluvit přímo s pacientem, případně záchranáři napovídat.