Karlovarský kraj přidal záchranářům k výjezdovým příplatkům pětistovku

„Mě jako policistu to velmi překvapilo,“ nechal se slyšet dosavadní hejtman kraje Petr Kubis.



Navýšení pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje je již schválené.

„V letošním roce si jej organizace pokryje ze svého rezervního fondu, příští rok již dostane navýšení v rámci zvýšeného příspěvku na provoz od nás jako od zřizovatele,“ přiblížila Jitka Čmoková z tiskového oddělení krajského úřadu. Upřesnila, že se jedná o měsíční navýšení do složky platu zdravotníka, nebude se tedy odvíjet od konkrétního počtu výjezdů.

Vzhledem k četnosti výjezdů v Karlových Varech a Sokolově kraj ale zároveň rozhodl o tom, že tamním záchranářům přidá o stovku víc, na platě si tedy každý měsíc přilepší o šest set korun.

„Záchranáři v Karlových Varech či Sokolově mají skutečně výjezdů víc, ale souvisí to s dojezdovou dobou a dobou strávenou s pacientem. Jiná je totiž u posádek v rámci Varů a jiná u těch, které jezdí mnohem dál, třeba do Mariánských Lázní nebo do Kraslic,“ vysvětlil mluvčí záchranářů Radek Hes.

Covidu se zatím posádky úspěšně brání

I přes vzrůstající počty nemocných zdravotníků mají karlovarští záchranáři zatím v karanténě pouze jednoho ze svých kolegů a posádky nejsou podle Radka Hese v ohrožení.

„A myslím, že ani nebudou. Jakýkoliv výjezd pro ně v tuto chvíli znamená, že jsou vybaveni respirátory FFP3 a štíty, a tudíž maximální ochranou. Ve chvíli, kdy se jedná o konkrétní podezření na covid-19, už navíc navlékají také ochranné obleky,“ dodal.

Achillovou patou je ale podle něj zdravotně-operační středisko. „Kdyby tady teď někdo onemocněl, byl by to velký problém. Zaškolení takového pracovníka trvá minimálně půl roku, navíc musí být povoláním zdravotník. A těch je teď nedostatek,“ vysvětlil Hes.

Proto karlovarská záchranná služba právě buduje odloučené pracoviště, na kterém by mohli v budoucnu pracovníci umístění do karantény případně pracovat dál.

Záchranky vyjíždějí celorepublikově stále častěji. Za posledních deset let stoupl počet výjezdů bezmála o čtvrtinu a přesáhl milion sto tisíc. Dispečink vyšle do terénu v průměru dvě sanity za minutu, denně pak posádky ošetří více než 2 700 pacientů.