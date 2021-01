Karlovarští záchranáři se naočkovali, teď jezdí s vakcínami za seniory

A to i přesto, že celkově se za prvních deset dní nového roku zvýšil počet výjezdů karlovarské záchranky oproti stejnému období loňského roku o 21 procent. Sanitky tak vyjíždějí v průměru 140krát denně.



„Realita třetí covidové vlny je taková, že více než třicet procent všech pacientů, ke kterým záchranáři vyjíždějí, je covid pozitivní. Na tísňovou linku pak obvykle volají kvůli akutnímu zhoršení zdravotního stavu,“ upřesňuje Petra Bakurová z tiskového oddělení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Připouští zároveň, že kvůli dodržování všech bezpečnostních opatření se výjezdová doba sanitek prodloužila.



„My samozřejmě musíme dodržet všechny stanovené časové limity, to se i děje. O to větší nápor je to však na zaměstnance, kteří se musí znovu a znovu oblékat do ochranných overalů,“ vysvětluje Bakurová.



V posledních dnech se navíc vyhrocuje situace zejména na Chebsku.



„Naše sanitky tráví v chebské nemocnici více času při předávání pacientů, proto jsme operativně oblast Cheb o další sanitku na přechodnou dobu posílili,“ potvrzuje Petra Bakurová s tím, že v nemocnicích záchranáři ve svém volnu dál pomáhají, protože je to v jejich vlastním zájmu. „Říkají, že potřebují mít jistotu, že bude kam jejich pacienty, když s nimi do nemocnice dorazí, umístit,“ říká mluvčí.

Situaci komplikuje fakt, že kapacity nemocnic už jsou v těchto dnech na hraně vyčerpání. „Během jediného dne tak zajišťujeme i transport šesti a více pacientů z jednoho zařízení do jiného, a to i mimo kraj,“ dodává Bakurová.

Po dohodě s krajem vozí vakcíny

Karlovarská záchranka už stačila zároveň více než 60 procent svých zaměstnanců naočkovat první dávkou vakcíny proti covid-19.



„Asi jen u dvou procent očkovaných nastaly v dalších dnech běžné reakce, jako je bolest hlavy, zad či zvýšená teplota, což jsou běžné projevy u jakéhokoli očkování,“ upřesňuje Petra Bakurová s tím, že od této středy záchranáři vypomáhají také s očkováním seniorů v domech sociální péče a zaměstnanců těchto zařízení.

Do konce týdne bude pak ve třech takových zařízeních naočkováno celkem 180 lidí.



„Mobilní tým složený ze záchranářů už byl v Radošově a chystá se do dalších domovů. Výpomoc záchranářů je dočasná, ale bude se na základě naší vzájemné dohody aktivovat kdykoli, kdy to bude potřeba. A to i v případě, kdy bude třeba rychle vyočkovat vakcíny,“ doplňuje hejtman Petr Kulhánek.

Stihla se i obnova vozového parku

Na všech svých výjezdových základnách s lékařem už má karlovarská záchranka ode dneška i sanitní speciály Škoda Kodiaq s automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Definitivně tak dosloužily vozy Škoda Yeti, které měly najeto i více než 280 tisíc kilometrů.

V úložném prostoru nových vozů je umístěno výsuvné plato, na které jsou připevněny zdravotnické přístroje a také třeba ruční svítilna a ochranné přilby či batohy záchranářů.

„Vozidla jsou vybavena i přídavným nezávislým topením, parkovací kamerou a ledničkou pro skladování léčivých přípravků,“ doplňuje vedoucí provozního oddělení karlovarské záchranky Petr Královec.

Už od konce minulého roku má záchranka nově v provozu také dva logistické speciály VW Crafter pro případ mimořádných událostí. Vozidla nahradila již zastaralé a nevyhovující vozy Mercedes-Benz Vario.