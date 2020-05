Bude to dobrý soused, těší se starostové ze Sokolovska na polygon BMW

Společnost BMW, která připravuje na Podkrušnohorské výsypce na Sokolovsku vývojové centrum, oznámila minulý týden, že dostala stavební povolení a může spustit zemní a stavební práce. Omezení způsobená pandemií koronaviru zapříčinila jen mírné zpoždění, které společnost plánuje dohnat v průběhu výstavby.



Starostové ze Sokolovska si od projektu mnohé slibují. Mimo jiné i to, že do regionu dorazí také další investoři. „Polygon je pro nás jako pro město velká naděje. Přijde sem firma s vysokou přidanou hodnotou a přijdou sem, jak se říká, mozky. Doufáme ale i v to, jak to bývá pravidlem ve světě, že když někde taková společnost působí, tak za ní přicházejí další firmy. Opravdu v tom vidíme velkou naději do budoucna nejen pro Sokolovsko, ale pro celý region,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Stejná očekávání má i starosta sousedního Chodova Patrik Pizinger. Podle něj zástupci BMW jasně deklarovali, že nepřicházejí sami.

„Mají už pro svůj záměr řadu partnerů. Ti, aby s nimi mohli úspěšně spolupracovat, potřebují v regionu také působit. Očekávám, že záměr s sebou do regionu přinese ještě další zajímavé investory,“ uvedl.

Jak Sokolov, tak Chodov se společností BMW spolupracují. Patrik Pizinger je také předsedou Mikroregionu Sokolov - východ a snaží se koordinovat i jednání mezi členskými obcemi. Na jednu stranu tak pomáhají BMW s budováním vývojového centra, na stranu druhou řeší zájmy příslušných obcí. „Je to velká investice, která se v životech lidí odrazí. Musím říci, že i BMW k tomu tak přistupuje,“ doplnil Patrik Pizinger.

Spolupráci si pochvaluje i Renata Oulehlová. BMW už se podle ní podílelo na několika událostech v Sokolově. „Snaží se být našimi dobrými sousedy a zatím to vypadá opravdu výborně,“ uvedla. Pokud by podle ní bylo potřeba, je Sokolov připravený pomoci zaměstnancům BMW s bydlením. Zatím to ale není podle starostky aktuální.

Termín dokončení je rok 2022

BMW chce nyní spustit zemní práce, které připraví podloží pro zkušební tratě. Zemní práce na celém komplexu by měly být hotové do konce roku 2021, následovat budou stavební práce, se kterými se začne v severozápadní části území v roce 2022.

„Připravované BMW Group vývojové centrum bude po svém otevření jedním ze čtyř klíčových vývojových center BMW Group. Plánuje se zde především vývoj systémů autonomní jízdy,“ uvedl mluvčí společnosti David Haidinger.

Plocha budoucího vývojového centra zabere přibližně 650 hektarů. Během následujících dvou let na ní vznikne několik zkušebních drah pro testování vozidel v různých podmínkách a situacích. S prvním testováním chce BMW začít počátkem roku 2022. Polygon by měl postupně zaměstnat 700 lidí, a to od operativního personálu, přes mechaniky a techniky až po vysoce kvalifikované inženýry. Nábor plánuje BMW postupný.

S projektem pomáhá společnosti také kraj, který dokončuje dopravní napojení výsypky. Silnice, která k vývojovému centru povede, bude podle předpokladů hotová na konci června. Celkové náklady jsou 92,3 milionu korun s DPH, stoprocentně je zaplatil program Restart.

„Jedná se o významný investiční projekt, který do našeho regionu přinese stovky pracovních míst. To je obzvláště v dnešní době, kdy kromě chystaného útlumu těžby bojujeme i s pandemií koronaviru, která citelně zasáhla ekonomiku našeho regionu, více než potřeba,“ uvedl hejtmanův náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

K výstavbě příjezdové silnice se kraj zavázal v memorandu. To uzavřel s firmou BMW Group a společností Sokolovská uhelná.

Následovat bude ještě vybudování veřejného parkoviště včetně nabíjecích stanic pro elektromobily. Zástupci BMW a společnosti Sokolovská uhelná, právě které parcely výsypky patří, spolu v polovině dubna podepsali smlouvu. Povede k odkupu pozemků pro BMW Group. Od podpisu smlouvy až do zprovoznění vývojového centra v roce 2022 bude mít společnost od Sokolovské uhelné pozemky dlouhodobě pronajaté.