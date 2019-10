Víme, jak bude vypadat tajný testovací okruh BMW u Sokolova

Ve vysoké trávě a nízkých keřích jsou schovaní zajíci a divočáci. Je vidět široko daleko, na obzoru dvě elektrárny a okolní města a obce. Poklidná pláň působí jako bohem i lidmi zapomenuté místo. Ale jen málokterá oblast v České republice se za posledních sto let změnila tolik a tolikrát jako oblast severně od Sokolova – Velká podkrušnohorská výsypka. Vydalo by to na dlouhý, hodně dramatický seriál... a ještě nekončí.



Na ploše šesti set hektarů totiž vznikne testovací okruh automobilky BMW. Podpisy příslušných míst mezi krajem, automobilkou a Sokolovskou uhelnou, které dotčené pozemky patří, proběhly už minulý rok. My jsme se však podívali přímo na místo budoucí stavby a jako první víme podrobnosti, jak to tady bude za pár let vypadat a co BMW chystá.



Na výsypce, jejíž mocnost je v průměru sedmdesát metrů, vznikne do roku 2022 velké vývojové centrum, kde se budou prohánět automobily BMW, Mini a Rolls-Royce. Celý prostor se bude jmenovat BMW Group Vývojové centrum ČR a sloužit bude především pro vývoj a testování úplně nových technologií – autonomní jízdy, elektromobilů, vodíkových vozů atd.

„Z šesti set hektarů bude zastavěno zhruba sto padesát, zbytek necháme přírodě,“ popisuje na výsypce projektový manažer Petr Pospíšil z BMW Česká republika, který má projekt na starost. „Vznikne zde šestnáct testovacích míst, takzvaných modulů, a patnáct budov pro zázemí. Máme za sebou změnu územního plánu i studii vlivu na životní prostředí EIA. Teď čekáme na územní řízení a stavební povolení a příští rok bychom rádi začali stavět. Hotovo by mělo být do roku 2022.“

Automobilka BMW už má tři vlastní testovací areály – u Mnichova, ve Francii a ve Švédsku, jeden další si pronajímá v Hofu. Všechny však vznikly přestavbou nějakého původního objektu – závodní dráhy či letiště. Pro testování nových vozů už BMW nejen chyběla kapacita, ale především muselo ve stávajících areálech přistupovat na určité kompromisy právě kvůli jejich předchozímu využití. Automobilka proto hledala místo, kde by mohla postavit všechno přesně podle svých potřeb. Z původních více než osmdesáti lokalit nakonec zvítězila ta u Sokolova.

Měli jsme možnost nahlédnout do plánů, takže víme, co tady díky investici v řádu stovek milionů eur vznikne. Mezi šestnácti moduly bude třeba víc než sedm kilometrů dlouhá oválná dráha, jedna z nejdelších svého druhu na světě, která bude díky částečnému náklonu simulovat nekonečnou rovinu.

V další části se bude simulovat městský provoz – testovací jezdci a vývojáři zde budou mít všechny možné druhy křižovatek včetně světelných nebo kruhových objezdů, a to nejen evropských, ale i takových, které se stavějí v Asii nebo v Americe. Další menší ovál bude sloužit na testování různých druhů dálničních sjezdů a nájezdů. Na jiném místě se bude zase simulovat provoz na okresní silnici.

Historie Před druhou světovou válkou tu bylo několik obcí převážně s německým obyvatelstvem – Týn (Thein), Lipnice (Littmitz), Lvov (Löwenhof) nebo Chalupy na Pastvišti (Huthäuser). Z podhorské sudetské krajiny byla po válce většina obyvatel odsunuta. V 50. letech pak osady zničila povrchová těžba uhlí. Po jeho vytěžení se v 80. letech na místo naopak začal navážet odpad z dalších dolů, zejména z dolu Jiří, v menší míře také z dolů Družba a Lipnice. Celkem sem bylo navezeno neuvěřitelných 92 691 000 m3 nadložních vrstev jílů a dalších hornin. Vznikla tak Velká podkrušnohorská výsypka o rozloze 1 957 hektarů, největší v České republice. A teď se její část opět změní.

Jinde budou úseky se stoupáním a klesáním, například pro testování rekuperace elektrické energie. Chybět nebudou ani šotolinové a terénní povrchy. Pro zkoušení dynamiky a zrychlení bude v jedné části areálu rovina o délce dvou kilometrů.

Nejzajímavější je však plocha o velikosti zhruba tři sta na tři sta metrů, kde se budou simulovat různé dopravní situace, především pro vývoj autonomního řízení. Auta zde budou vyjíždět proti sobě a bude se pracovat na tom, aby uměla zabránit srážce. Variant je celá řada.

Nic z toho však veřejnost samozřejmě neuvidí – kolem povede dvoumetrový plot, areál bude střežen, zakázaný bude provoz dronů. Zvířata se však budou moct dostat do více než sto hektarového pozemku uprostřed oválu pomocí biokoridorů, od testovacích silnic ovšem budou bezpečně oddělena – nebude se tady určitě testovat srážka s živým zvířetem. Pro potřeby vývoje zde bude postaveno rovněž několik budov, kde budou servisní dílny a kanceláře včetně místa pro softwarové aplikace a inženýry.

Kromě toho, že sokolovské vývojové centrum vzniká jako první u BMW zcela nové od základu, má ještě jednu odlišnost. Zatímco na těch ostatních se opravdu především testuje a výsledky se pak vozí do vývojových center, tady bude moct být část vývojářů přítomná přímo na místě.

„Jako děti jsme byli zvyklí koukat z okna na paneláky, případně na povrchový důl. Když v zimě napadl sníh, byl do hodiny černý,“ vzpomíná starostka Sokolova Renata Oulehlová. „To se dodnes samozřejmě razantně změnilo. Přesto je však Karlovarský kraj krajem s nejnižším HDP v Česku, konkrétně v Sokolově je pak druhá nejhorší nabídka volných pracovních míst.“ Region si od této investice hodně slibuje. Přímo v areálu najde zaměstnání několik stovek místních obyvatel (celkem se počítá asi se sedmi sty pracovními místy, od vývojářů přes mechaniky až po obslužný personál), lokalitě by však BMW mohlo pomoct jinak.

„Mladí tady nemají moc velkou perspektivu. A to by nám právě BMW mohlo pomoct změnit. Přijdou sem vzdělaní lidé, naopak ti naši nebudou odcházet. A přiláká to další podobné firmy. Nechceme tady montovny, ale v téhle investici vidíme příležitost, jak udělat z nejzaostalejšího regionu Česka výkladní skříň moderních technologií,“ dodává starostka.